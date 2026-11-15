Казахстанец вышел в малый финал Гран-при по дзюдо в Хорватии

В Загребе (Хорватия) проходит заключительный соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при. В финальный блок соревнований в весовой категории свыше 100 кг пробился казахстанец Ерасыл Кажыбаев, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале наш соотечественник встретился с Ушанги Кокаури (Азербайджан), которому уступил. Однако в утешительной схватке он одержал уверенную победу над хорватским дзюдоистом Никитой Свиридом и получил возможность побороться за бронзовую медаль.

В схватке за третье место Ерасыл Кажыбаев встретится с Сабой Инанеишвили (Грузия).

Аида Тойшыбекова уступила представительнице Польши Кинге Вольшчак в утешительной схватке весовой категории свыше 78 кг.

Екатерина Токарева (78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Нуржан Бисенов (90 кг), Ермахан Ануарбеков (90 кг) и Жантилек Нуртилепулы (свыше 100 кг) также завершили выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что казахстанка пробилась в финальный блок Гран-при по дзюдо в Хорватии.