Мирра Андреева приблизилась к лидерству Елены Рыбакиной в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева улучшила свои позиции в мировом рейтинге WTA после триумфа на Итоговом турнире сезона-2026 в Индиан-Уэллсе (США). По итогам соревнований спортсменка переместилась на второе место, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 ноября 2026 года издание Sports.kz, победа на турнире принесла Андреевой 1 500 рейтинговых баллов.

В результате ее общий показатель достиг 7 806 очков, что позволило обойти представительницу Беларуси Арину Соболенко. У последней сейчас 6 685 баллов, поэтому она занимает третью позицию в рейтинге.

Первое место по-прежнему остается за казахстанкой Еленой Рыбакиной. В ее активе 8 099 очков, что на 293 балла больше, чем у Андреевой.

9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.