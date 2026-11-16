#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
444.3
490.91
5.41
Спорт

Мирра Андреева приблизилась к лидерству Елены Рыбакиной в рейтинге WTA

Фото: Instagram/lenarybakina, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 07:16 Фото: Instagram/lenarybakina
Российская теннисистка Мирра Андреева улучшила свои позиции в мировом рейтинге WTA после триумфа на Итоговом турнире сезона-2026 в Индиан-Уэллсе (США). По итогам соревнований спортсменка переместилась на второе место, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 ноября 2026 года издание Sports.kz, победа на турнире принесла Андреевой 1 500 рейтинговых баллов.

В результате ее общий показатель достиг 7 806 очков, что позволило обойти представительницу Беларуси Арину Соболенко. У последней сейчас 6 685 баллов, поэтому она занимает третью позицию в рейтинге.

Первое место по-прежнему остается за казахстанкой Еленой Рыбакиной. В ее активе 8 099 очков, что на 293 балла больше, чем у Андреевой.

9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Елена Рыбакина с разгромным счетом проиграла Мирре Андреевой за выход в 1/4 финала
09:55, 12 марта 2025
Елена Рыбакина с разгромным счетом проиграла Мирре Андреевой за выход в 1/4 финала
Мирра Андреева прокомментировала уверенную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
12:48, 12 марта 2025
Мирра Андреева прокомментировала уверенную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
Россиянка Мирра Андреева выиграла первый титул WTA-1000 в Дубае
23:01, 22 февраля 2025
Россиянка Мирра Андреева выиграла первый титул WTA-1000 в Дубае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирра Андреева поднимает кулачок
09:04, Сегодня
Андреева высказалась после победы над Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
Элина Свитолина на Итоговом турниром WTA
08:47, Сегодня
Свитолина прокомментировала поражение от Андреевой в финале Итогового турнира WTA
Мирра Андреева идет по корту
08:13, Сегодня
В погоне за Рыбакиной: Андреева обошла Соболенко в обновлённом рейтинге WTA
Постер Нияза Сейсенбека от академии БК Дубай
07:48, Сегодня
Казахстанский баскетболист Нияз Сейсенбек подписал контракт с клубом Евролиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: