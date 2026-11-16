Самоделкина удивила всех блестящим выступлением на Гран-при США

Несколько часов назад на льду американского города Эверетт завершился четвертый этап Гран-при по фигурному катанию – Skate America, где в одиночном разряде у женщин прекрасный номер в произвольной программе откатала казахстанка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Великолепное выступление лидера женской сборной Казахстана не оставило никакого равнодушным – и в первую очередь это оценили судьи, которые дали ей 137,56 балла, что позволило ей взлететь с 11-го на пятое место в итоговом протоколе.

Софья по сумме короткой и произвольной программ набрала 198,59 балла. Тем самым она закончила данные состязания на пятой строчке.

Что касается тройки призеров прошедшего Гран-при ISU в Эверетте, то здесь бесподобно откаталась японка Ами Накаи – 236,81, за ней идут россиянка Александра Игнатова – 213,90 и еще одна представительница Японии – Рино Мацуике (211,63).

Таким образом Самоделкина набрала некоторое количество очков для отбора на итоговый Финал Гран-при ISU, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Но это будет известно по окончании других оставшихся подобных соревнований в ближайшее время.

Тем временем сборная Португалия без Роналду дома была разгромлена Данией в матче Лиги наций УЕФА.