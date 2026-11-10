Что нужно Самоделкиной для успешного выступления на Гран-при в США

13-15 ноября на льду американского города Эверетт пройдет очередной Гран-при по фигурному катанию. Среди женщин на этом турнире честь Казахстана будет защищать наша лучшая фигуристка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, американский этап Гран-при обещает стать одним из наиболее интересных в женском одиночном катании. В заявке на эти состязания значатся победительница Гран-при Франции японка Ами Накаи, серебряный призер недавнего этапа в Китае Александра Игнатова, а также Аделия Петросян, которой только предстоит открыть выступления в нынешней серии.

Вместе с ними на лед выйдут представительницы Японии, Южной Кореи, Канады и США. Для одних соревнования станут возможностью закрепиться среди лидеров общего зачета, а для других – это первые серьезные испытания в сезоне.

Для Софьи Самоделкиной поездка в США станет продолжением выступлений на международной арене, где ей предстоит вновь подтвердить конкурентоспособность в борьбе с сильнейшими одиночницами. На этапе в Келоуне (Канада) казахстанка заняла пятое место, набрав в сумме 206,89 балла, при этом обновила личный рекорд в короткой программе (71,84).

В нынешнем сезоне казахстанка также продемонстрировала стабильность результатов. На Мемориале Дениса Тена она набрала 204,36 балла, а в Канаде улучшила этот показатель до 206,89. При этом сама фигуристка отмечает прогресс в скольжении, прыжковой технике и качестве исполнения программ, над которыми продолжает работать под руководством Рафаэля Арутюняна. Значительное внимание в тренировочном процессе уделяется и эстетической составляющей катания.

Канадский старт принес Софье семь рейтинговых очков в общий зачет серии. Теперь впереди у нее второй и заключительный этап, который окажет большое влияние на итоговое положение казахстанки в нынешнем розыгрыше Гран-при.

Отдельного внимания заслуживает и то, что в Эверетте Самоделкина вновь встретится с фигуристками, уже выступавшими в Канаде. В частности, с кореянкой Ким Ю Чжэ и канадкой Сарой-Мод Дюпюи. На предыдущем турнире Софья опередила обеих, что дает определенный ориентир перед повторной встречей.

Однако главная сложность американского этапа заключается в более широкой группе претенденток на высокие места. В частности, Ами Накаи и Александра Игнатова на своих первых стартах сезона набрали более 219 баллов. Это означает, что даже повторения канадского результата Самоделкиной может оказаться недостаточно для борьбы за пьедестал.

С другой стороны, выступление в Келоуне показало, что казахстанка способна конкурировать с сильными соперницами, а новый личный рекорд в короткой программе свидетельствует о прогрессе. Дополнительный резерв Софья видит в усложнении технического набора. После канадского этапа она признала, что для борьбы за самые высокие места необходимо возвращать тройной аксель и четверные прыжки. Пока же многое будет зависеть от чистоты исполнения элементов и качества имеющегося контента.

В число потенциальных претенденток на пьедестал почета входит еще и Аделия Петросян, трехкратная чемпионка России и участница зимних Олимпийских игр 2026 года,

Если Софья еще сохраняет шансы на попадание в финал Гран-при, то наш олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не примет участия в решающей части этих состязаний.