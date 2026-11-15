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Спорт

Португалия без Роналду дома разгромлена Данией в матче Лиги наций УЕФА

Футбол Поражение Дании, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 15:57 Фото: Instagram/portugal
В ночь на 15 ноября сборная Португалии по футболу на своей арене крупно проиграла команде Дании со счетом 1:4 в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА. Впервые за долгое время хозяева вышли на поле без своего легендарного капитана Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

На матче с датчанами португальцы провели акцию в честь своего лидера, который недавно объявил о завершении карьеры в главной команде страны.

Перед стартовым свистком на арене "Эштадиу Мунисипал де Брага" все 11 португальских игроков вышли на поле в футболках с седьмым номером, под которым играл Роналду.

А болельщики на стадионе показали баннеры с надписью "Спасибо, капитан", плюс аналогичные сообщения появились на табло.

Вдобавок с седьмой минуты встречи фанаты на протяжении 60 секунд скандировали имя легендарного форварда.

Однако прекрасный вечер всей Португалии испортили футболисты сборной Дании, которые разгромили двукратных чемпионов Лиги наций УЕФА.

Счет был открыт перед уходом на перерыв, когда с пенальти отличился полузащитник гостей Пьер-Эмиль Хейбьерг.

На старте второго тайма датский форвард Расмус Хейлунд удвоил преимущество своей команды. Вскоре он же оформил дубль, а защитник Йоаким Андерсен довел португальцев до глубокого нокаута, забив четвертый мяч скандинавского коллектива.

У хозяев поля в добавленное арбитром время гол престижа успел забить Бернарду Силва.

В итоге 1:4, что явилось крупнейшим поражением Португалии за последние восемь лет у себя дома. Весной 2018 года они потерпели неудачу во встрече с Нидерландами (0:3).

А в начале этой недели легендарный дзюдоист Тедди Ринер объявил, что хочет стать президентом Франции.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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