Самоделкина завершила свои выступления в топ-5 на Гран-при Канады

Минувшей ночью лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина откатала свою произвольную программу на этапе серии Гран-при в Келоуне (Канада), сообщает Zakon.kz.

По итогам двух соревновательных дней казахстанская фигуристка набрала 206,89 балла и заняла пятое место в женском одиночном катании.

Днем ранее Самоделкина показала пятый результат в короткой программе (71,84) и спустя сутки повторила результат в произвольной программе (135,05), что позволило ей завершить турнир в топ-5 сильнейших данных соревнований.

Победительницей же этапа Гран-при Skate Canada-2026 стала японка Мао Симада (235,44). Серебряную медаль завоевала представительница Эстонии Нина Петрыкина (221,07), а тройку призеров замкнула американка Изабо Левито (212,22).

А на днях в рамках игр НХЛ в Нэшвилле был остановлен матч ради оваций в честь Александра Овечкина, которому там же принесли в дар гитару.