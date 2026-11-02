#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

Самоделкина завершила свои выступления в топ-5 на Гран-при Канады

Фигурное катание Канада 5 Место, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:10 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Минувшей ночью лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина откатала свою произвольную программу на этапе серии Гран-при в Келоуне (Канада), сообщает Zakon.kz.

По итогам двух соревновательных дней казахстанская фигуристка набрала 206,89 балла и заняла пятое место в женском одиночном катании.

Днем ранее Самоделкина показала пятый результат в короткой программе (71,84) и спустя сутки повторила результат в произвольной программе (135,05), что позволило ей завершить турнир в топ-5 сильнейших данных соревнований.

Победительницей же этапа Гран-при Skate Canada-2026 стала японка Мао Симада (235,44). Серебряную медаль завоевала представительница Эстонии Нина Петрыкина (221,07), а тройку призеров замкнула американка Изабо Левито (212,22).

А на днях в рамках игр НХЛ в Нэшвилле был остановлен матч ради оваций в честь Александра Овечкина, которому там же принесли в дар гитару.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Самоделкина сохраняет шансы на медаль: впереди решающий прокат в Канаде
18:13, 01 ноября 2026
Самоделкина сохраняет шансы на медаль: впереди решающий прокат в Канаде
Фигурное катание Гран-при Япония
16:41, 07 ноября 2025
Софья Самоделкина сотворила сенсацию на Гран-при Японии-2025
Фигурное катание Комент Короткой Программы
16:28, 26 марта 2026
Софья Самоделкина: Надеюсь показать свое лучшее выступление в сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
TuttoAtalanta.com оценило ничью &quot;Кайрата&quot; с &quot;Алтаем&quot; перед матчем с &quot;Аталантой&quot; в ЛК
10:05, Сегодня
TuttoAtalanta.com оценило ничью "Кайрата" с "Алтаем" перед матчем с "Аталантой" в ЛК
Александр Бублик на корте в Алматы
09:47, Сегодня
Александр Бублик провалился в обновлённом рейтинге ATP
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
09:26, Сегодня
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
Елена Рыбакина радуется победе
09:04, Сегодня
Елена Рыбакина считается главным фаворитом на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: