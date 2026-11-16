Лидер мирового тенниса с победы открыл Итоговый турнир года в Италии

Накануне на кортах итальянского Турина стартовал групповой этап мужского Итогового турнира года с участием лучших восьми теннисистов планеты по рейтингу ATP. Призовой фонд данных соревнований составил 15 750 000 долларов, сообщает Zakon.kz.

Стартовые два матча прошли в группе Джона Макинроя, где сначала первая ракетка мира Александр Зверев обыграл испанца Рафаэля Жодара – 6:4, 6:4.



Затем американец Бен Шелтон был сильнее француза Артура Фиса со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Тем самым оба фаворита сделали небольшой шаг для выхода в полуфинал текущего турнира, но это будет точно известно уже после встреч второго тура 17 ноября.

А сегодня вечером на итальянские корты выйдут представители подгруппы Ивана Лендла. По расписанию сначала в 18:00 по казахстанскому времени померятся силами Карлос Алькарас (Испания) и Фрэнсис Тиафо (США), затем зрители увидят поединок между россиянином Даниилом Медведевым и хозяином турнира Флавио Коболли.