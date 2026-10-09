Дубль Неймара за пять минут спас "Сантос" в битве с лидером сезона

Минувшей ночью бразильский футбольный клуб "Сантос" чудесным образом убежал от поражения в матче с лидером местного чемпионата – "Фламенго", сообщает Zakon.kz.

В рамках домашнего матча 29-го тура чемпионата Бразилии "Сантос" уступал гостям с разницей в два мяча, но затем знаменитый форвард Неймар за пять минут оформил дубль и подарил своим коллегам ничью – 2:2.

В поединке, который прошел на арене "Вила Бельмиро", футболисты "Фламенго" комфортно повели в счете еще до перерыва: отличились Данило и Лукас Пакета.

Свое преимущество гости растеряли незадолго до финального свистка. Сначала у них был удален Жоржиньо. После этого вышедший на замену Неймар на 82-й и 87-й минутах забил два гола и порадовал местную публику.

Несмотря на эту неудачу, "Фламенго" с активом в 61 балл по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Но впритык приблизился "Палмейрас" (60). Остальные преследователи находятся на приличном расстоянии, в том числе и "Сантос", который занимает восьмую строчку с багажом в 42 очка.

А накануне были представлены официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр-2032.