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Спорт

"Сантос" Неймара одержал разгромную победу в чемпионате Бразилии

Футбол Вторая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 15:10 Фото: Instagram/SANTOSfc
Легендарный бразильский футбольный клуб "Сантос", лидером которого является знаменитый форвард Неймар, одержал вторую подряд победу за несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью "черно-белые" в гостях разгромили не менее известный бразильский коллектив "Васко да Гама" со счетом 3:0.

Поединок в рамках 23-го тура местного чемпионата прошел в Рио-де-Жанейро.

Безголевой первый тайм обернулся крахом для хозяев поля уже после перерыва. Счет у "Сантоса" открыл Габриэль, затем Виллиан Арао увеличил преимущество.

А за девять минут до финального свистка защитник Луан Перес поставил окончательную точку в этой игре.

Главная звезда гостевой команды, а также их нападающий Неймар отыграл все 90 минут данного матча, но ничем не отличился.

А вот в предыдущем поединке три дня назад, в рамках Кубка Судамерикана, 34-летний футболист отдал две голевые передачи и принес важную викторию своим коллегам.

На данный час "Сантос", набрав 25 очков, располагается на 14-й строчке таблицы чемпионата Бразилии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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