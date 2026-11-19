Два "золота" за один турнир: казахстанские борцы отличились в Таиланде
Фото: olympic.kz
В настоящее время в городе Сирача (Таиланд) проходит международный турнир по видам борьбы. По итогам соревнований по греко-римской борьбе сборная Казахстана завоевала две золотые медали, сообщает Zakon.kz.
Первыми на турнире стали Данияр Канагатбек (до 72 кг) и Еркебулан Анапия (до 82 кг).
Отметим, что соревнования продлятся до 22 ноября.
Ранее сообщалось, что Казахстан остался без "золота" на ЧМ-2026 по спортивной борьбе в Астане.
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