Казахстан остался без "золота" на ЧМ-2026 по спортивной борьбе в Астане

Только что в Астане завершился заключительный соревновательный день чемпионата мира по спортивной борьбе 2026 года, где у хозяев ковра был единственный шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

Эта возможность представилась нашему прославленному палуану вольного стиля Нуркоже Кайпанову. Трехкратный чемпион Азиатских игр вышел на финальную схватку в весовой категории до 74 кг.

В решающем поединке ему противостоял россиянин Иналбек Шериев. Взяв на старте очко, наш борец далее немного уступил свое преимущество, а во второй половине встречи его соперник смотрелся более предпочтительно. Итогом схватки стала победа Шериева – 10:4.

До финала у Кайпанова было четыре выигрыша. В первом раунде он разгромил Эгзона Джони (Косово) со счетом 10:0. В 1/8 финала наш спортсмен переиграл азербайджанца Турана Байрамова (4:0).

В четвертьфинале Нуркожа не оставил никаких шансов Виктору Рассадином из Таджикистана (11:0). За выход в финал был сильнее японца Йошиносуке Аояги (3:1).

Таким образом, копилка Нуркожи Кайпанова пополнилась еще одной наградой с чемпионата мира. Ранее он брал "золото" (2024), "серебро" (2019) и "бронзу" (2025) с мировых первенств.

Всего в активе сборной Казахстана на домашнем ЧМ-2026 по трем видам борьбы пять медалей: одно "серебро" и четыре "бронзы".

Тем временем на днях легендарные футбольные клубы "Милан" и "Интер" показали свой новый стадион. А затем сыграли между собой в рамках игр Серии А, где сильнее оказались "россонери" со счетом 3:1.