Казахстан остался без "золота" на ЧМ-2026 по спортивной борьбе в Астане
Эта возможность представилась нашему прославленному палуану вольного стиля Нуркоже Кайпанову. Трехкратный чемпион Азиатских игр вышел на финальную схватку в весовой категории до 74 кг.
В решающем поединке ему противостоял россиянин Иналбек Шериев. Взяв на старте очко, наш борец далее немного уступил свое преимущество, а во второй половине встречи его соперник смотрелся более предпочтительно. Итогом схватки стала победа Шериева – 10:4.
До финала у Кайпанова было четыре выигрыша. В первом раунде он разгромил Эгзона Джони (Косово) со счетом 10:0. В 1/8 финала наш спортсмен переиграл азербайджанца Турана Байрамова (4:0).
В четвертьфинале Нуркожа не оставил никаких шансов Виктору Рассадином из Таджикистана (11:0). За выход в финал был сильнее японца Йошиносуке Аояги (3:1).
Таким образом, копилка Нуркожи Кайпанова пополнилась еще одной наградой с чемпионата мира. Ранее он брал "золото" (2024), "серебро" (2019) и "бронзу" (2025) с мировых первенств.
Всего в активе сборной Казахстана на домашнем ЧМ-2026 по трем видам борьбы пять медалей: одно "серебро" и четыре "бронзы".
Тем временем на днях легендарные футбольные клубы "Милан" и "Интер" показали свой новый стадион. А затем сыграли между собой в рамках игр Серии А, где сильнее оказались "россонери" со счетом 3:1.