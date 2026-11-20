Игрок клуба "Сьюдад-де-Янтсасы" Джон Перласа получил восьмилетнюю дисквалификацию за бросок камня в линейного арбитра во время матча третьего дивизиона футбольного первенства Эквадора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Goal, неприятный инцидент произошел еще месяц назад в рамках матча второй лиги чемпионата Эквадора между "Сьюдад-де-Янтсасой" и "Рио-Агуарико".

Перласа со стороны скамейки запасных своей команды бросил в рефери камень, который попал ему в лицо и нанес ощутимую травму. А поединок после этой ситуации был остановлен и не доигран.

Позже этому арбитру потребовалась операция и он сейчас находится на реабилитации.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Эквадора по итогам своего разбирательства признал футболиста виновным и отстранил его от любой деятельности в футболе сроком на восемь лет – до 19 октября 2034 года.

Местные футбольные чиновники хотят распространения данного наказания для Перласа на всех турнирах по всему миру.

Сам же клуб "Сьюдад-де-Янтсасу" оштрафован на 2000 долларов, плюс обязан выплатить еще 4369,73 доллара на покрытие расходов на лечение пострадавшего арбитра.

Тем временем сегодня, 20 ноября 2026 года, определится последний полуфиналист Итогового турнира года ATP. На это место претендуют Даниил Медведев (Россия) и Фрэнсис Тиафо (США).