Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров впервые высказался о завершении сотрудничества со своим тренером Алексеем Урмановым. Своими мыслями спортсмен поделился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Обращение к наставнику и болельщикам фигурист разместил в своем Instagram-аккаунте 20 ноября 2026 года. По словам чемпиона, их совместная история началась десять лет назад, когда 12-летним мальчишкой он впервые приехал к специалисту на сборы.

За это десятилетие тандем прошел через серьезные испытания, травмы и громкие победы на мировом льду.

"Самое главное – на протяжении всего этого пути я чувствовал веру тренера в своего спортсмена. За 10 лет Алексей Евгеньевич передал мне огромный профессионализм и опыт, вложил много сил и знаний в мое развитие. Благодаря ему я вырос не только как спортсмен, но и как человек. Все это мы проходили вместе, рука об руку, плечом к плечу. Все эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Я помню, каким был в начале этого пути и каким стал сегодня", – написал Шайдоров.

Шайдоров также поблагодарил Урманова за огромный труд и поддержку, благодаря которым удалось достичь высочайших результатов, о которых раньше он не мог и мечтать.

"Я очень благодарен жизни за то, что на моем пути встретился такой человек – прекрасный тренер, наставник и вдохновитель, который помог мне достичь высочайших результатов. Спасибо Алексею Евгеньевичу за все, что мы прошли вместе, за его труд, поддержку и веру в меня. Сегодня мы завершаем этот этап с достижениями, о которых я когда-то даже не мог мечтать", – пояснил он.

Спортсмен добавил, что открывает новую главу и продолжит усердно тренироваться ради новых побед Казахстана.

"Пришло время двигаться дальше. Впереди новая глава, в которой, возможно, будет непросто и порой страшно, но обязательно будут новые цели и вызовы. Я продолжу так же усердно работать, чтобы и дальше достойно представлять свою страну на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал на протяжении всего моего пути. Спасибо, что вы рядом", – заключил чемпион.

Днем ранее, 19 ноября 2026 года, расторжение контракта с Алексеем Урмановым на брифинге в СЦК подтвердил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По словам главы ведомства, у чемпиона начался новый олимпийский цикл, в рамках которого он уже прошел 13 учебно-тренировочных сборов и выступил на ряде стартов.