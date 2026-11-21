Минувшей ночью в Будапеште (Венгрия) завершился крупный международный турнир Total Chess Pilot-2026, где казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла 20-е место, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная чемпионка мира по блицу в заключительном поединке соревнований уступила американцу Эндрю Хонку со счетом 7:13. Таким образом, она потерпела поражение второй день подряд.

Этот результат позволил Асаубаевой занять 20-ю позицию из 24-х возможных в утешительном раунде.

А победителем тестового турнира стал француз Алиреза Фирузджа, "серебро" увозит шахматист из Нидерландов Аниш Гири, на третьей строчке расположился американец Фабиано Каруана.

Всего в этих соревнованиях приняли участие 24 гроссмейстера, где помимо Бибисары была еще одна представительница женского пола – Вайшали Рамешбабу (Индия), которая здесь заняла последнее место.

Total Chess World Championship Pilot-2026 – экспериментальный турнир, в котором ведущие шахматисты планеты играли в блиц, рапид и быструю классику.

А накануне первый номер "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт со своей командой.