Асаубаева узнала итоговое место на супертурнире Total Chess Pilot-2026
Трехкратная чемпионка мира по блицу в заключительном поединке соревнований уступила американцу Эндрю Хонку со счетом 7:13. Таким образом, она потерпела поражение второй день подряд.
Этот результат позволил Асаубаевой занять 20-ю позицию из 24-х возможных в утешительном раунде.
А победителем тестового турнира стал француз Алиреза Фирузджа, "серебро" увозит шахматист из Нидерландов Аниш Гири, на третьей строчке расположился американец Фабиано Каруана.
Всего в этих соревнованиях приняли участие 24 гроссмейстера, где помимо Бибисары была еще одна представительница женского пола – Вайшали Рамешбабу (Индия), которая здесь заняла последнее место.
Total Chess World Championship Pilot-2026 – экспериментальный турнир, в котором ведущие шахматисты планеты играли в блиц, рапид и быструю классику.
А накануне первый номер "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт со своей командой.