Мадридский "Реал" продолжает подписывать контракты со своими звездами. После Арды Гюлера и Орельена Чуамени настала очередь для бельгийского вратаря Тибо Куртуа, сообщает Zakon.kz.

34-летний голкипер, который уже восемь лет стоит на страже ворот "сливочных", сегодня продлил свой контракт еще на полтора сезона, до 30 июня 2028 года.

"За девять сезонов в нашем клубе Куртуа провел 348 матчей и выиграл 14 титулов: две Лиги чемпионов УЕФА, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три титула чемпиона Испании, Кубок и три Суперкубка Испании". Заявление ФК "Реал"

Сейчас "Реал" с Тибо Куртуа показывает прекрасные результаты на всех фронтах. В испанском чемпионате мадридская команда идет на второй строчке, уступая всего лишь два очка "Барселоне".

В Лиге чемпионов УЕФА "Галактикос" без потери очков также идет на второй позиции.