На Итоговом турнире года по теннису определились пары полуфиналистов
Последняя путевка в полуфинал этих соревнований была разыграна в группе Ивана Лендла, где за нее сразились россиянин Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо из США.
Победитель US Open-2021 и пятая ракетка мира был удачлив в этом матче со счетом 6:3, 6:4 и проходит в плей-офф.
Во втором поединке этого квартета, который прошел чуть ранее и особого значения не имел, встретились Карлос Алькарас и хозяин кортов Флавио Коболли.
Семикратный чемпион турниров "Большого шлема" не имел проблем и выиграл этот матч – 6:4, 6:1.
В итоге сегодня в 18:30 по казахстанскому времени в первом полуфинале Итогового турнира сразятся Карлос Алькарас и Бен Шелтон.
И в этот же день, но чуть позже, вторую путевку в финал ATP Finals-2026 разыграют Даниил Медведев и Александр Зверев.
Таким образом, все предполагаемые фавориты оказались на своих позициях и разыграют между собой трофей Итогового турнира.