В ночь на 21 ноября на кортах итальянского Турина завершился групповой этап мужского Итогового турнира года, по итогам которых известны две пары, продолжающие борьбу за главный титул текущих состязаний, сообщает Zakon.kz.

Последняя путевка в полуфинал этих соревнований была разыграна в группе Ивана Лендла, где за нее сразились россиянин Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо из США.

Победитель US Open-2021 и пятая ракетка мира был удачлив в этом матче со счетом 6:3, 6:4 и проходит в плей-офф.

Во втором поединке этого квартета, который прошел чуть ранее и особого значения не имел, встретились Карлос Алькарас и хозяин кортов Флавио Коболли.

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема" не имел проблем и выиграл этот матч – 6:4, 6:1.

В итоге сегодня в 18:30 по казахстанскому времени в первом полуфинале Итогового турнира сразятся Карлос Алькарас и Бен Шелтон.

И в этот же день, но чуть позже, вторую путевку в финал ATP Finals-2026 разыграют Даниил Медведев и Александр Зверев.

Таким образом, все предполагаемые фавориты оказались на своих позициях и разыграют между собой трофей Итогового турнира.