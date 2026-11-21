Представитель сборной Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу в финале чемпионата мира среди юниоров, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

По их данным, наш спортсмен успешно выступил в весовой категории до 100 кг.

"В финальной схватке Санжар Еруланулы победил японца Шокея Хирано и завоевал золотую медаль", – говорится в сообщении.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже две медали. Ранее Аскар Биржанов (до 100 кг) страл третьим.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная отличилась в Хорватии.