Казахстанец вырвал "золото" чемпионата мира по дзюдо в схватке с японцем
Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу в финале чемпионата мира среди юниоров, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.
По их данным, наш спортсмен успешно выступил в весовой категории до 100 кг.
"В финальной схватке Санжар Еруланулы победил японца Шокея Хирано и завоевал золотую медаль", – говорится в сообщении.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже две медали. Ранее Аскар Биржанов (до 100 кг) страл третьим.
Ранее сообщалось, что юниорская сборная отличилась в Хорватии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript