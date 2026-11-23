Еще два "золота" для Казахстана: юные борцы отличились на турнире в Таиланде
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана отметилась двумя медалями на международном турнире по греко-римской борьбе в Сираче (Таиланд). Наши спортсмены выиграли два "золота" в возрастной категории U17, сообщает Zakon.kz.
Марлен Тулеш стал победителем в весе до 71 кг. Арыстан Темергали поднялся на высшую ступень пьедестала в весе до 110 кг.
До этого Еркебулан Анапия (до 82 кг) и Данияр Канагатбек (до 72 кг) завоевали золотые медали в категории U20.
Ранее были опубликованы итоги чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике.
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