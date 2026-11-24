В Алматы второй день проходит чемпионат Азии по гандболу среди женщин с участием сборной Казахстана, которая уже одержала вторую подряд победу и возглавила список сильнейших в группе В, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские гандболистки в первом матче группового этапа накануне разгромили команду Австралии со счетом 37:18.

А 24 ноября хозяйки текущих соревнований сумели одолеть представительниц Индии – 33:27.

Благодаря этим двум победам наши девушки возглавили турнирную таблицу группы B наряду с Кореей, набрав четыре очка. Следующий матч сборная Казахстана проведет завтра против наших соседей из Узбекистана.

Независимо от оставшихся игр на групповом этапе, казахстанская дружина уже гарантировала себе выход в четвертьфинал ЧА-2026. Остается выяснить, с какого места будем туда пробиваться.

В группе А выступают команды Японии, Ирана, Китая, Гонконга и Таиланда.

Континентальное первенство в Алматы продлится до 3 декабря. Четыре лучшие сборные данного турнира получат путевки на ЧМ-2027, который пройдет в Венгрии.

Между тем в минувшие выходные в АПЛ состоялось историческое противостояние между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".