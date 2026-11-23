Накануне завершились практически все матчи 11-го тура английской футбольной Премьер-лиги. Его центральный поединок прошел на "Энфилде", где "Ливерпуль" без особых проблем расправился с "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Классическое противостояние двух грандов АПЛ прошло с огромным преимуществом хозяев поля. Гостям не помог даже их новый аргентинский наставник Маурисио Почеттино, для которого этот матч был дебютом во главе МЮ.

Крушение "красных дьяволов" началось уже на восьмой минуте, когда у них был удален Лени Йоро.

Наказание последовало моментально – Доминик Собослаи забил гол со штрафного удара и вывел "мерсисайдцев" вперед.

Спустя мгновение Флориан Вирц удвоил преимущество "красных". После перерыва Рио Нгумоа и Виктор Муньос довели счет до крупного в этой встрече – 4:0.

Тем самым дебют Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" начался с разгрома.

После этой игры "Ливерпуль" набрал 21 очко и находится на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ. А вот команда Почеттино на грани вылета из высшего дивизиона – с багажом в 8 баллов она располагается на предпоследнем 19-м месте.

В целом же при анализе матчей 11-го тура можно заметить, что там было очень много сюрпризов и неожиданных результатов именно от топовых клубов.

Так, "Челси" у себя дома разгромлен "Лидсом" (1:4), "Ман Сити" на своей арене не смог переиграть "Фулхэм" (1:1), "Арсенал" на выезде разошелся миром с "Ньюкаслом" (2:2).

В итоге на данный час в турнирной таблице английского чемпионата по-прежнему на самом верху находятся "канониры" (28 очков), за ним следуют "Брайтон" и "Сити", у них по 22 балла.

А накануне в рамках игр Ла Лиги мадридский "Реал" одержал девятую подряд победу, включая еврокубки.