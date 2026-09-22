Казахстанские шахматистки одержали шестую подряд победу на Олимпиаде-2026

Накануне в Самарканде (Узбекистан) прошел шестой тур 46-й Шахматной Олимпиады, по итогам которого женская сборная Казахстана добилась шестого подряд успеха на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем туре наши шахматистки встретились с одним из лидеров текущих соревнований – командой Азербайджана, серебряным призером ЧМ-2025.

Соперницы подошли к этому противостоянию с серией из пяти побед подряд.

В итоге яркая битва двух мощных шахматных держав закончилась победой наших соотечественниц со счетом 2,5:1,5.

Победное очко сборной Казахстана принесла Алуа Нурман, которая обыграла Гюнай Мамедзаде. Другие представители нашей дружины в лице Бибисары Асаубаевой, Меруерт Камалиденовой и Зарины Нургалиевой сыграли свои партии вничью.

В итоге на данный час казахстанки поднялись на второе место турнирной таблицы, набрав 18,5 очка после шести раундов. Выше нас стоят только китаянки (20,5).

Что касается мужской части этих соревнований, то здесь тройка лидеров выглядит следующим образом: Узбекистан (19,5), Китай (18,5) и Армения (17).

Мужская сборная Казахстана пока не входит в список фаворитов текущей Олимпиады. В шестом туре наши шахматисты переиграли Колумбию – 3,5:0,5.

Несмотря на 26-е место в таблице (четыре победы, одно поражение и одна ничья), мужская команда набрала 17 очков и все еще сохраняет шансы на высокие места.

Сегодня на Олимпиаде-2026 однодневный перерыв, который продолжится своими баталиями уже завтра, когда наши девушки встретятся со спортсменками из Китая, а мужчины померятся силами с делегацией из Сербии.

Нынешние соревнования, состоящие из 11 туров, завершатся 27 сентября.

Тем временем накануне чемпионы мира по футболу продлили контракт со своим главным тренером еще на шесть лет.