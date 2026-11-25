Первая ракетка WTA из Казахстана Елена Рыбакина стала автором редкого статистического достижения по итогам сезона-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, казахстанка впервые в карьере завершила год на первой строчке рейтинга WTA. В мужском туре ATP подобного результата добился представитель Германии Александр Зверев.

2026 год стал всего шестым в истории случаем, когда оба профессиональных тура одновременно получили новых первых ракеток мира по итогам сезона.

До этого подобное происходило пять раз :

2003 год: Энди Роддик и Жюстин Энен;

2008 год: Рафаэль Надаль и Елена Янкович;

2016 год: Энди Маррей и Анжелика Кербер;

2022 год: Карлос Алькарас и Ига Швёнтек;

2024 год: Янник Синнер и Арина Соболенко;

2026 год: Александр Зверев и Елена Рыбакина.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана в истории, которой удалось завершить сезон на вершине списка.

Ранее Елену Рыбакину признали "Самым красивым лицом" WTA.