Рыбакина сумела переписать историю мирового тенниса
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка WTA из Казахстана Елена Рыбакина стала автором редкого статистического достижения по итогам сезона-2026, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, казахстанка впервые в карьере завершила год на первой строчке рейтинга WTA. В мужском туре ATP подобного результата добился представитель Германии Александр Зверев.
2026 год стал всего шестым в истории случаем, когда оба профессиональных тура одновременно получили новых первых ракеток мира по итогам сезона.
До этого подобное происходило пять раз:
- 2003 год: Энди Роддик и Жюстин Энен;
- 2008 год: Рафаэль Надаль и Елена Янкович;
- 2016 год: Энди Маррей и Анжелика Кербер;
- 2022 год: Карлос Алькарас и Ига Швёнтек;
- 2024 год: Янник Синнер и Арина Соболенко;
- 2026 год: Александр Зверев и Елена Рыбакина.
Рыбакина стала первой представительницей Казахстана в истории, которой удалось завершить сезон на вершине списка.
Ранее Елену Рыбакину признали "Самым красивым лицом" WTA.
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