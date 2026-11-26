Польскую теннисистку Игу Швёнтек признали лучшей в WTA-туре в 2026 году по проценту выигранных очков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в матчах сезона без учета турниров "Большого шлема" и командных соревнований, полька выиграла 55,3% розыгрышей – 2708 из 4910.

Второе место по этому показателю заняла россиянка Мирра Андреева (54,0%), а третьей стала белоруска Арина Соболенко (53,4%).

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина замкнула топ-5 рейтинга с результатом 53,0%.

Топ-5 теннисисток WTA-тура по проценту выигранных очков в 2026 году:

Ига Швёнтек (Польша) – 55,3%

Мирра Андреева (Россия) – 54,0%

Арина Соболенко (Беларусь) – 53,4%

Барбора Крейчикова (Чехия) – 53,1%

Елена Рыбакина (Казахстан) – 53,0%.

Несмотря на эти показатели, сезон-2026 стал для Швёнтек одним из худших в ее карьере.

Польская теннисистка завершила год с балансом побед и поражений 42-16 и завоевала всего один титул в одиночном разряде – на турнире категории WTA 1000 в Торонто, где в финале обыграла Рыбакину (6:2, 6:3). Впервые с 2021 года Швентек осталась без побед на турнирах "Большого шлема", завершив Australian Open в четвертьфинале, "Ролан Гаррос" и US Open – в четвертом круге, а Уимблдон – в третьем раунде.

Полька опустилась на девятую строчку мирового рейтинга.

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