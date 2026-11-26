Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина вернулась на Родину после исторического сезона, по итогам которого впервые в своей профессиональной карьере стала первой ракеткой мира. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Федерации Тенниса, сообщает Zakon.kz.

В Международном аэропорту Алматы теннисистке устроили торжественную встречу с традиционным казахским гостеприимством. Приветствовать прославленную спортсменку и поздравить ее с выдающимися достижениями пришли юные теннисисты.

Возвращение Рыбакиной на Родину стало настоящим праздником для поклонников тенниса и подрастающего поколения спортсменов, для которых Елена является примером целеустремленности, трудолюбия и спортивного мастерства.

"Сезон 2026 года стал самым успешным в профессиональной карьере Елены Рыбакиной. Казахстанская теннисистка завоевала четыре титула, два из которых – на турнирах Большого шлема. В начале года Елена одержала победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), а в сентябре впервые в карьере стала чемпионкой Открытого чемпионата США (US Open). В финалах обоих турниров Рыбакина обыграла Арину Соболенко". Пресс-служба ФТК

Кроме того, казахстанка выиграла турниры категории WTA 500 в немецком Штутгарте и китайском Нинбо, а также дошла до финалов турниров категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто. Всего за сезон Елена одержала 54 победы.

14 сентября 2026 года Рыбакина впервые возглавила мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и впоследствии сохранила лидерство до завершения сезона. Казахстанка стала первой в истории отечественного тенниса спортсменкой, завершившей календарный год в статусе первой ракетки мира, и 17-й теннисисткой в истории WTA, добившейся этого достижения.

Во время пребывания в Казахстане Елена Рыбакина также проведет мастер-класс для юных теннисистов, поделится с ними своим опытом и пообщается с будущими звездами казахстанского тенниса.

Ранее стало известно, что WTA номинировала Елену Рыбакину на звание лучшей теннисисткигода. Кроме того, спортсменка попала в подборку популярных зарубежных теннисных авторов The Topspin Academy о самых красивых теннисистках.