Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева заявила о решении активнее развивать свои соцсети и пробовать новые форматы контента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, по словам спортсменки, главное – сделать первый шаг. Он же самый страшный и самый сложный.

"Я всегда мечтала вести соцсети, но было много сомнений и страхов. Начинать с нуля непросто, плюс вечно думаешь о том, кто и что скажет. Но в какой-то момент я все-таки решила попробовать. Сначала Instagram, потом Telegram-канал со 100 подписчиками, теперь уже TikTok (который я завела только в августе, хотя тоже долго откладывала) и даже разговорные видео. И с каждым таким шагом я понимаю, насколько часто мы сами себя накручиваем. Ведь то, в чем вы сомневаетесь, окружающие могут даже не заметить или, наоборот, именно это им и понравится. Например, мне не нравился мой голос и то, как я говорю на видео, а в итоге я получила столько приятных комментариев по этому поводу). Вообще, мне кажется, что часть моих сомнений связана еще и с тем, что вся моя жизнь посвящена довольно серьезной интеллектуальной деятельности, где есть определенные ожидания относительно того, как ты должна себя вести", – размышляет шахматистка.

Она убеждена, что за самым страшным первым шагом может скрываться то, что делает нас немного счастливее.

Ранее Асаубаева обратилась к Синдарову, выступающему за звание чемпиона мира.