Где недорого отдохнуть в Казахстане: идеи для бюджетной поездки

Через несколько дней начнется пора отпусков, которая у многих ассоциируется с отдыхом на пляже. При этом все больше казахстанцев выбирают "отдых патриотов" – отечественные курорты. Где в нашей стране можно провести отличный отпуск и не разориться, рассказывает Zakon.kz.

Прежде всего, давайте решим, что такое бюджетный отпуск? По мнению Всемирной организации туризма, это отпуск, который укладывается в сумму, равную 10% от среднегодового дохода. То есть, если медианная зарплата в Казахстане в 2024 году равна 223 792 тенге, то 10% от среднегодовой зарплаты будет 268 550 тенге (223 792 х 12:10). Если в семье двое родителей и двое детей, то на каждого члена семьи придется по 134 275 тенге.

Куда же можно поехать на эти деньги, если учесть, что в Казахстане 19 курортных зон и все они отличаются друг от друга как качеством, так и ценами.

Традиционно казахстанцы выбирают три направления. Это Алаколь, Бурабай и Алматы (горные курорты и Капшагайское водохранилище). По данным опроса, в 2023 году 34% отдыхающих в Казахстане выбрали Алаколь, 32% – Алматы и 18% – Бурабай. Остальные 16% съездили на Каспий, Алтай и другие курорты.

Сколько стоит отдых на Алаколе

Сегодня на Алаколе работает больше 50 отелей и пансионатов. Причем в некоторых стоимость проживания определяют для одного человека, а в других – предлагают стоимость коттеджа, рассчитанного на определенное количество гостей. Давайте будем считать на одного человека, а даты выберем с 15 по 22 июня (7 дней, 6 ночей). Отдельно посчитаем питание и дорогу от Алматы.

Алаколь. Фото: Zakon.kz

Коттедж на семью из четырех человек в популярном, но в недорогом пансионате обойдется в 32 300 тенге в сутки (8075 тенге на человека). Питание в пансионате оплачивается отдельно – в столовой по принципу самообслуживания. Средний чек – 4500 на человека. Дорога на поезде "Алматы – Достык" – около 15 тыс. тенге. Трансфер (частное авто туда-обратно) до пансионата – 5 тыс. с пассажира. Итого на одного отдыхающего – около 108 тыс. тенге. На семью из четверых человек – 432 тыс. тенге.



Сколько стоит отдых в Бурабае (Боровое)

"Бурабай – настоящий оазис посреди казахстанской степи. Он привлекает гостей первозданной природой, чистейшим воздухом, озерами, живописными горными вершинами, зеленью хвойных лесов. Отдых доступен здесь круглый год", – зазывает гостей путеводитель.

Сегодня на курорте функционирует больше десятка гостиниц и столько же гостевых домов. Цены – самые разные. Есть и санатории с лечебной грязью, кумысолечением, минеральной водой.

Бурабай. Фото: primeminister.kz

Цены – самые разные. От трехзначных цифр в долларах за ночь в пятизвездочном отеле до комнатки (чтобы только переночевать) от 5 тыс. тенге. Мы выбрали трехзвездочный отель с завтраком, расположенный в 10 минутах ходьбы от озера с детскими и взрослыми бассейнами. Неделя отдыха на одного человека в стандартном номере без излишеств здесь будет стоить 56 тыс. тенге. Обедать и ужинать придется в местных кафе (средний чек на обед и ужин 6 тыс. тенге). Если добавить стоимость дороги от Алматы и обратно (15 тыс. тенге), то на одного отдыхающего выйдет 113 тыс. тенге. На семью из четырех человек – 452 тыс. тенге.



Отдых на Каспии

Вот как интересно описывают отдых в Актау туристы из России.

"Актау очень дружелюбный. Если люди узнают, что вы приезжий, вас с радостью примут, угостят местными вкусностями и еще экскурсию проведут".

"Актау совсем небольшой, передвигаться по нему очень удобно, поймать машину совсем несложно. Отдых имеет массу плюсов. Это: сухой климат, красивое побережье, чистый воздух, ухоженные улицы, низкие цены. Местные жители к туристам относятся доброжелательно и стараются во всем помочь".

Актау. Фото: primeminister.kz

Что до цен, то в Актау можно снять как апартаменты, так и гостиницу. Например, очень неплохой отель рядом с побережьем (завтрак включен) обойдется одному гостю за семь дней проживания в 49 тыс. тенге. Добавьте сюда 50 тыс. тенге на питание и стоимость билетов на поезд из Алматы и обратно – 42 тыс. тенге. Итого: 141 тыс. тенге на человека. На семью – 564 тыс. тенге. Если будете жить в апартаментах и готовить еду сами, то разделите сумму на проживание и питание в два раза.



Капшагайское водохранилище

Сегодня вокруг Капшагайского водохранилища работают больше 100 отелей, пансионатов и баз отдыха. В интернете есть масса агрегаторов с самыми разными предложениями. Например, есть отели, где с вас возьмут до 100 тыс. тенге в сутки. Что касается бюджетного отдыха, то в среднем пребывание в будние дни обойдется в 10 тыс. тенге в сутки с человека (дом с кондиционером, телевизором и холодильником).

Капшагай. Фото: pexels

Но можно найти коттеджи и дешевле. Обед в местных кафе потянет на 4-5 тыс. тенге на человека. Дорога на такси от Алматы – 6-8 тыс. тенге. Итого отдых на Капшагае на одну персону будет стоить 125-130 тыс. тенге.

