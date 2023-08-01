По острой нужде: когда в Казахстане наконец решится проблема школьных туалетов

В стране разработают национальный стандарт для школьных санузлов - предмета неустанных споров и "точки кипения" многих родителей. Zakon.kz вспоминает, какие громкие скандалы были связаны с отхожими местами.

Как сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК, приказом от 31 июля 2023 года внесены дополнения в План национальной стандартизации на 2023 год. Его дополнили пунктом по разработке национального стандарта СТ РК "Санитарные узлы общеобразовательных учреждений. Общие требования".

В ведомстве пояснили, что пункт включен по заявке Министерства просвещения РК и направлен на установление в стране единых стандартизированных требований к санитарным узлам в школах, формирование комфортных условий для детей в санитарных узлах, в том числе определение требований к кабинкам, наличию гигиенических средств и созданию комфортной среды для маломобильных категорий граждан.

Стандарт планируется утвердить в этом году. Комментируя нововведение, председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев заметил: периодически качество санитарных узлов в школах для наших детей вызывает вопросы. И это не секрет.

Однако "рассекретился" дурно пахнущий факт очень давно.

Черные дыры

В 2015 году родители первоклашек из Алматинской области возмутились качеством школьного туалета типа "сортир". Взрослые жаловались на антисанитарию, холод, ни с чем не спутываемое амбре и опасность провала ребенка в яму при одном неосторожном шаге. Поток негодования тогда заткнули обещанием сделать капремонт и обеспечить учеников всем необходимым. Что характерно, директор учреждения еще и пожурила семьи за нетерпеливость – мол, не столь и ужасно шаткое положение детей, вынужденных балансировать над пропастью при необходимости справить нужду.

Возможно, если б тогда к деликатной проблеме, присущей всем регионам, отнеслись без "авось, пронесет", не случилось бы страшного происшествия 2019 года. Напомним, в Таразе попросившуюся выйти с урока семиклассницу изнасиловал 38-летний мужчина. Свою юную жертву он застал в уличном клозете, куда девочка вынуждена была направиться, потому что в здании заветная комната то ли не работала, то ли была попросту закрыта.

Когда начался разбор полетов, выяснилось, что на туалетное шествие своих отпрысков во двор мамы с папами жаловались не раз и не два. Хотя бы по причине незащищенности "удобств" и свободного доступа к ним для всех желающих. Но администрация, как это часто бывает, удостоила недовольных вниманием только после трагедии и огласки в СМИ.

Эта грустная история будто выдернула чеку из гранаты терпения казахстанцев. Сообщения о нарушениях в школах посыпались буквально со всех сторон. Естественно, под прицелом оказались, в первую очередь, уличные М/Ж, кои, по состоянию на конец 2019 года, Минобр обнаружил в 2514 отечественных учебных заведениях. Но был и другой нюанс.

Давай держаться за руки

В 2020 году житель Атырау после родительского собрания решил заглянуть в санузел, которым пользуются его дети. И искренне изумился проекту "без комплексов" - унитазы стояли рядком, будучи не разделенными даже перегородками.

В соцсетях люди шутили о "дружеских" туалетах, благодаря которым можно приятно побеседовать с соседом, а то и подержаться с ним за руки "в процессе". И конечно, делились фото аналогичных отхожих мест в школах собственных чад.

Власти, в свою очередь, рапортовали о скором устранении сомнительных планировок, равно как и вышеупомянутых "коробок" на улице.

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Что изменилось

В 2021 году Министерство образования и науки проинспектировало среднеобразовательные учреждения во всех областях и городах страны. Выяснилось, что в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и Шымкента не достигнут 100%-ый показатель по обеспечению теплыми туалетами, хотя Правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные при школах к началу учебного года. Да и к тем, что все-таки появились, имеются вопросы по наличию закрытых кабинок, раковин и гигиенических средств.

Страна все еще могла "похвастаться" надворными образчиками в 135 школах. Комфортные внутренние при этом руководство порой закрывало для детей, а открывало для проверяющих, гордо демонстрируя как музейный экспонат.

В 2022-м 23 школы в Туркестанской области оштрафовали за уличные туалеты. Около 50 таких "работали" по всей стране.

И, судя по необходимости в национальном туалетном стандарте, пока искоренить неудобства полностью не удалось.