Чипировать и бить детей: павлодарский депутат объяснила свои слова

Тема чипирования особенно актуальна в последние дни. Сначала речь шла о животных. Но уже почти неделю казахстанцы обсуждают громкие высказывания депутата, которая предложила чипировать детей из неблагополучных семей. Zakon.kz узнал, откуда у автора возникла креативная идея.

Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова не в первый раз оказывается в эпицентре скандала из-за своих вольных высказываний. Самые громкие из них, когда женщина пригрозила ненавистницам увести их мужей, сыновей и отцов, в другом случае она сравнила медиков с крысами, а в этот раз предложила чипировать трудных детей из неблагополучных семей, чтобы контролировать их.

Шок, стресс, эмоции

Свой поступок Гульжайна Даримова объяснила тем, что не могла сдержать эмоции от увиденного шокирующего видео, в котором 10 школьников избили своего 14-летнего одноклассника в Павлодаре.

"Подростка Никиту избивали в течение трех часов. Его покалечили. Применялись извращенные пытки и издевательства. Заставили раздеться догола. Происходящее снимали на телефон. В таком виде оставили на улице, хорошо ему помогли прохожие. Когда я увидела это видео, получила сильный стресс. До сих пор не могу смотреть его. У меня начинается истерика. Я плакала, потому что потерпевший почти ровесник моего сына". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

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Депутат призналась, что на эмоциях предложила чипировать малолетних преступников. Однако общество сказанное восприняло в штыки.

"Оказалось, это их не первый буллинг. До этого те же ребята довели до самоубийства дочку учительницы из этой школы. Она наглоталась таблеток, ее еле спасли. Преступление повторяется, потому что оно остается безнаказанным. Я хочу, чтобы виновников наказали. Они сейчас как ни в чем не бывало ходят, снимают тик-токи и даже не сожалеют о произошедшем. А метод чипирования контролировал бы их действия. Ничего вшивать не предлагаю. В США есть такая практика, что на преступников надевают браслеты. Чип для меня – это браслет, может, я не так высказалась. Но мои слова вырвали из контекста и преподнесли в ужасной форме". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

А под словом "неблагополучные" женщина пояснила, что якобы имела в виду не бедные семьи, а те, в которых злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей, разведенные пары.

Взяла под свое крыло

Чиновница заявила, что взяла под свою опеку Никиту. Неравнодушные собрали его в школу, записали в зал бокса. Стоматологи бесплатно восстановят ребенку зубы, а хирург согласился прооперировать и убрать шестой палец на руке.

"Я позвонила маме Никиты и сказала, что буду защищать его. У них бедная семья, живут во времянке. Ребенок был в ужасной одежде. Я поехала его полностью одела в школу и на зиму. Чтобы его не унижали из-за плохой одежды. Никита всегда молчит. Он все держит в себе. Я хочу вытащить его из этого состояния. Сказала ему: "Никита, не переживай, пойду с тобой на линейку 1 сентября. Не дам тебя обижать". А он улыбается". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Нет буллингу

Депутат говорит, что буквально несколько месяцев назад обращалась в Управление образования Павлодарской области, рассказывала о буллингах в местных школах. Но реакции не было. И вот случай с Никитой поднял всех "на уши".

"Моя цель – искоренить буллинг в школах. Нужно серьезно к этому вопросу отнестись, принять строгие меры. От меня мало что зависит, но я буду писать мажилисменам, чтобы меняли закон. Сейчас дети очень жестокие. А порой об этих унижениях родители даже не знают". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Павлодарка добавила, что у нее с 12-летним сыном дружеские отношения, и он ей рассказывает обо всем, что происходит. В частности, от него она узнает о вопиющих случаях в школах.

"Иногда о жестокостях я узнаю от сына. Все зависит от родителей. Они должны строго воспитывать детей, не баловать чрезмерно, но и при этом уделять им достаточно времени. Вижу, что дети не слушаются своих родителей. В таких случаях их нужно бить. Эти мои слова тоже подверглись критике. Но я сыну давала по попе и меня мама била. Дети бывают неуправляемые, если они не уважают своих родителей, то разве они могут уважать окружающих? Мой сын знает, что маму лучше не злить. И если, не дай Бог, я узнаю, что он стал причиной буллинга, ему достанется по полной". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Призывают лишить депутатского кресла

Но ситуация из-за высказываний накаляется. Телефон депутата разрывается от негативных комментариев. Плюс ко всему, кто-то распечатал и развесил по городу плакаты, на которых идет агитация лишить депутатского мандата Гульжайну Даримову.

"У меня много врагов. К примеру, я искоренила в школах Павлодара сборы, они теперь производятся на карточки родителей. Из-за этого общественные организации объединились против меня, потому что я не даю им зарабатывать на этом. Также есть общественная организация, они начали против меня акцию. Потому что я сказала, чтобы они дали госслужащим работать и не ходили без всякого повода везде. Мне не нравится их лишнее движение. Сейчас они встали на сторону тех детей, которые избили Никиту. Заказали эти листовки, развесили на набережной". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Фото: Instagram/Гульжайна Даримова

Из-за скандала родные просят ее сдать мандат, однако Даримова чувствует ответственность за народ, что ее избрал, и не намерена легко сдаваться.

"Если будут добиваться отстранения, я спокойно к этому отнесусь. Мне папа говорит: "Доча, у тебя столько нервов, времени, сил, денег уходит на это все. Зачем тебе это все? Уйди оттуда". Сын успокаивает меня, когда плачу, просит не переживать. Говорю ему, чтобы главное – не читал комментарии, там много жестоких людей, что осуждают меня. Я не депутат в душе, больше общественник, благотворитель, блогер. Я не просилась в это кресло. Думаю, я просто человек из народа. Мы же тоже люди, высказываем свое мнение, переживаем. А меня тут гасят. Но меня могут убрать через пять лет или через год, если все мои избиратели придут и проголосуют против. Маслихат меня в обиду не дает, потому что они видят, как я работаю". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Также собеседница прокомментировала хейт касательно ее броской внешности.

"Я себя люблю. Мне всего 46 лет, я должна выглядеть хорошо. Что со мной не так? Груди мои, губы мои. Я не хочу, как все выглядеть. С детства я выделялась. Моя ошибка, что я не могу пройти мимо и промолчать, из-за этого я страдаю". Депутат городского маслихата Павлодара Гульжайна Даримова

Чем закончится скандал, покажет время. А народ должен сам решать, нужен им свободомыслящий избранник или нет.