Как продлить жизнь машине старше 10 лет: советы по уходу и обслуживанию

У машин все, как у людей: пока не барахлит – к специалисту не обращаемся. Но лучше не доводить до этого и вовремя обслуживать авто, чтобы не попасть на крупный ремонт и избежать более плачевных ситуаций. Zakon.kz поделится важными советами по уходу за машиной старше 10 лет.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что автомобиль старше 10 лет по казахстанским меркам все еще можно относить к молодым. Однако ему рекомендуется регулярное обслуживание.

"Я всегда рекомендую читать инструкцию к своему автомобилю. Если нет книжки, ее можно найти в интернете. В руководстве изложен весь регламент обслуживания, то есть при каком пробеге, какие работы требуются. Каждый сам выбирает, где обслуживаться". Алексей Алексеев

Самое важное: каждые 8-10 тыс. км менять масло и фильтры. По словам собеседника, многие забывают про салонный фильтр, который необходимо обновлять раз в год.

"Если мы хотим дышать чистым воздухом, надо менять салонный фильтр, это также для того, чтобы кондиционер и печка работали без капризов. Однако многие про него забывают, потом вынимают, а там он уже давно черный или полный мусора". Алексей Алексеев

Фото: pixabay

А вот проверка ходовой части касается не только стареньких авто, но и новых.

"Два раза в год, причем перед зимой и после нее, надо проверять ходовую часть. То есть насколько она готова к морозам, а затем, как она справилась с ними". Алексей Алексеев

Следующее: тормозные колодки, их требуется внимательно осматривать, потому что это очень важный узел. Алексей Алексеев советует уделять им время хотя бы два раза в год.

Еще – в среднем каждые 40 тыс. км следует менять охлаждающую жидкость.

"Например, человек купил автомобиль и не знает, когда меняли охлаждающую жидкость, тогда можно замерить ее плотность и выяснить, насколько она не потеряла своих охлаждающих свойств. И если есть сомнения, то лучше поменять. По поводу жидкости в редукторе – для транспорта с полным приводом тоже меняется примерно раз в 20-25 тыс. км. Но надо смотреть регламент завода, потому что у некоторых никогда не меняется". Алексей Алексеев

Фото: pixabay

Эксперт отметил, что перед зимой в ходовой части осматривается все, что из резины, на предмет целостности, потому что, если машина встанет в мороз, ее сложнее будет отремонтировать.

Также рекомендуется проверять антикоррозийное покрытие.

"Если покрыли предыдущие владельцы или раньше вы покрывали, то нужно проверить, насколько оно держит, не смылось ли. Особенно в северных регионах, где зима агрессивная, там посыпают дороги разными реагентами. Очень важно антикоррозийное покрытие держать в актуальном состоянии, а не так, что как-то один раз сделал и все, забыл". Алексей Алексеев

В преддверии грядущих холодов Алексей Алексеев напомнил про емкость аккумулятора, в которой надо проверить осадочную емкость.

"Делать это следует в аккумуляторных центрах, приезжать туда. Там специальным прибором замеряют целостность банок и осадочную емкость. Вам скажут, насколько изношен аккумулятор. Это тоже уязвимое место. Если аккумулятору больше двух лет, то его нужно проверять. Средний срок эксплуатации этого устройства – три года. Хотя им пользуются намного дольше. Но два-три года – уже повод проверить его". Алексей Алексеев

А вот диагностику автомобиля нужно проводить у разных специалистов, подчеркнул эксперт.

"Надо, чтобы двигатель осматривал моторист. Ходовую часть – ходовщик, целостность кузова – костоправ. Везде свои специалисты. Есть компьютерщики, которые проверяют бортовой компьютер тоже на предмет ошибок. Все это тоже не помешает. Очень важный момент – осматривать ремень либо цепь ГРМ, потому что на многих автомобилях, если ремень лопается, то он гнет. И лучше, конечно, до этого не доводить. Но часто на ремень не обращают внимания, потому что он находится в неудобном месте, и его замена сложная". Алексей Алексеев

Кроме того, большую безопасность обеспечивает сигнализация, однако иногда она сама может представлять угрозу, если пренебрегать ею.

"Если сигнализация старая или глючит, лучше замените ее на более новую. Например, 6 октября в Астане сгорели сразу пять машин. Это из-за того, что автозапуск один запустил, проводка была неисправна, где-то коротнуло, потом ветер раздул. Вот и печальный итог. Так вот, электрику всю желательно раз в год проверять. Под капотом всю целостность соединений – тоже важно. Если изоляция где-то расслоилась или отвалилась – тоже может замкнуть. Особенно на старых машинах это очень актуально. И все короткие замыкания, которые происходят, из-за чего сгорают авто, это все из-за изношенной проводки, либо негерметичности топливопровода, где бензин попадает на коллектор и вспыхивает". Алексей Алексеев

Для удобства Алексей Алексеев советует вести журнал обслуживания.

"Нужно завести блокнот в машине. Он много лет со мной катается. В нем я записываю всю историю автомобиля, то есть что делалось после покупки, на каком пробеге и сколько это стоило. И таким образом мы будем видеть общую картину, когда и что менялось. И когда продаю машину, всегда такой листочек распечатываю и отдаю новому владельцу. Чтобы он знал, какие детали заменены, а что еще предстоит". Алексей Алексеев

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Самое главное – не ждать, пока автомобиль подаст признаки неполадок, а вовремя следить за ним, заезжать на СТО, регулярно проверять его состояние. Тогда он никогда вас не подведет в дороге и прослужит долгие годы.