Греемся кондиционером: какая может быть опасность для здоровья

Когда на улице холодает, а центральное отопление еще не включили, многие греются кондиционерами. Но возникают другие нюансы – сухой воздух и загрязненные фильтры могут негативно влиять на слизистые и кожу. Врачи рассказали Zakon.kz о возможных рисках и как их избежать.

Сухой воздух снижает защиту слизистых

По мнению заведующей кафедрой аллергологии и клинической иммунологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, председателя правления РОО "Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов", доктора медицинских наук, профессора Жанат Испаевой, основные риски при использовании кондиционера связаны прежде всего с чрезмерно сухим или холодным воздухом, а также с загрязнением фильтров и внутренних элементов системы.

"Сухой воздух снижает влажность слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей, и они теряют свою основную защитную функцию. Поэтому слизистые носа, глаз, бронхов, кожи могут быть доступными для проникновения вирусов, микробов и аллергенов", – отметила врач.

В норме слизистые оболочки выполняют роль одного из первых барьеров организма. Они задерживают часть частиц, аллергенов и микроорганизмов и помогают защищать дыхательные пути. Когда слизистая пересыхает, ее защитные свойства могут снижаться.

Человек при этом может ощущать сухость и раздражение в носу, першение в горле, дискомфорт в глазах. Могут появляться чихание, зуд в носу, сухость и шелушение в области носовых ходов, образование корочек, кашель. Сухость воздуха также может приводить к потрескиванию губ.

Особенно чувствительными к таким условиям могут быть люди, у которых уже есть аллергические или хронические заболевания дыхательных путей.

"У людей с аллергическим ринитом, астмой и другими заболеваниями дыхательных путей сухой воздух может усиливать основные симптомы заболевания, вызывать обострение болезни", – подчеркнула Жанат Испаева.

Почему кондиционер может провоцировать чихание

Если неприятные симптомы возникают именно после нескольких часов пребывания в помещении с работающим кондиционером, стоит обратить внимание на их характер и связь с окружающей обстановкой.

По словам аллерголога, если после нахождения в кондиционируемом помещении появляются приступы чихания, зуд в носу и водянистые выделения, это может указывать на реакцию, связанную с условиями в помещении.

При этом причиной может быть не только сухость воздуха. Важную роль играет состояние самого кондиционера.

В фильтрах и внутренних элементах системы при недостаточном уходе могут накапливаться пыль, аллергены, плесневые грибы и другие микроорганизмы. При работе устройства эти частицы могут попадать в воздух помещения и становиться дополнительным фактором, усиливающим симптомы у чувствительных людей.

"При загрязненных фильтрах микроорганизмы, плесневые грибы и аллергены могут усиливать симптомы аллергического ринита, астмы, атопического дерматита и других инфекционно-аллергических заболеваний", – отметила специалист.

Таким образом, при появлении регулярного чихания, насморка, кашля или раздражения глаз в помещении с кондиционером важно учитывать не только температуру, но и влажность воздуха, чистоту фильтров и продолжительность воздействия.

Что происходит с кожей

Врач-дерматолог, заведующий кафедрой дерматовенерологии имени С.Д. Асфендиярова КазНМУ Аскар Хабижанов считает, что сам по себе кондиционер не является принципиальным фактором, который обязательно приводит к пересушиванию кожи при работе в режиме обогрева. Однако определенные условия могут усиливать сухость и раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

"Холодный и сухой воздух может снижать защитный кожный барьер, особенно у людей с атопическим дерматитом", – пояснил врач.

Кожный барьер необходим для того, чтобы удерживать влагу и защищать кожу от внешних раздражителей. При его нарушении кожа становится более чувствительной и быстрее теряет влагу.

Именно поэтому после длительного пребывания в помещении с сухим воздухом некоторые люди могут заметить ощущение стянутости, сухость, шелушение или зуд. Однако, как отметил дерматолог, такая реакция характерна прежде всего для людей с изначально тонкой, нежной кожей или пациентов с атопическим дерматитом.

Кондиционер также способен усугублять проявления уже существующего дерматита или других хронических кожных заболеваний.

Кому особенно важно следить за состоянием кожи

В первую очередь внимательно относиться к уходу за кожей стоит людям с атопическим дерматитом и тем, у кого от природы тонкая и чувствительная кожа.

Если человек проводит в кондиционируемом помещении практически весь рабочий день, кожа может постоянно подвергаться воздействию сухого воздуха. В таком случае дерматолог рекомендует периодически использовать эмоленты – средства, которые помогают смягчать кожу и поддерживать ее защитный барьер.

При этом менять привычный уход исключительно из-за нахождения в помещении с кондиционером требуется не всегда.

По словам Аскара Хабижанова, если человек большую часть времени находится внутри помещения и не подвергается воздействию солнечных лучей, необходимости в использовании кремов с SPF в этих условиях нет.

Почему не стоит сидеть под прямой струей воздуха

Отдельное значение имеет расположение рабочего места. Даже если температура в помещении комфортная, постоянный поток воздуха непосредственно на лицо может усиливать раздражение кожи.

"Такой риск актуален, если это происходит постоянно", – отметил дерматолог.

Поэтому рабочее место или место отдыха лучше расположить так, чтобы поток воздуха от кондиционера не был направлен непосредственно на лицо или другие открытые участки тела.

Таким образом, кондиционер сам по себе не обязательно становится причиной болезни. Риски во многом зависят от продолжительности воздействия, сухости воздуха, состояния кожи и слизистых, а также чистоты самого устройства. Особенно внимательно к условиям в помещении стоит относиться людям с аллергическими заболеваниями, астмой, атопическим дерматитом и чувствительной кожей.