Эксперт прокомментировал выбор первоклассниками казахского языка

Ранее стало известно, что почти 70% будущих школьников предпочли обучение на государственном языке. Вернее, выбор, вероятно, сделали их родители, но факт остается фактом. Zakon.kz разбирался, какие факторы могли на это повлиять.

По мнению советника министра науки и высшего образования РК Нуркена Халыкбергена, основной, объективный фактор, создавший твердую почву для знания казахского новым поколением – погружение в языковую среду.

"Рост пользования языком в различных сферах жизни казахстанцев, благодаря предпринимаемым мерам официальными властями, а именно: телевидение, госслужба, радио - например, требование 50% эфира на казахском языке, разнообразный контент на казахском языке, поддержка языка на официальном уровне через рост языковых программ, сертификации языковых компетенций, тестирование чиновников на знание языка, появление языковых стандартов, обучение и подготовка педагогических кадров – все это способствует изучению языка населением", - объяснил эксперт.

Также он отметил рост национального самосознания и историческое осознание себя как нации:

"На мой взгляд, данная тенденция является устойчивой и эволюционно неизменной".

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Разберем по порядку.

В апреле текущего года экс-министр просвещения, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал подход к изучению "ана тілі":

"Вынужден сказать о том, что в принципе вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет желать лучшего. Поэтому была у нас инициатива о том, что необходимо с шестого класса сдавать после каждого учебного года и казахский язык как экзамен переводной и так далее. Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей".

Не забыл чиновник и о взрослых согражданах. Оценив просветительскую эффективность волонтерских проектов, он высказался в пользу появления не только офлайн, но и онлайн-курсов для людей, желающих "заговорить", но целыми днями пропадающих на работе.

Кстати, о волонтерских проектах. Вспомнить хотя бы о сети бесплатных клубов казахского языка "Сөйле", действующей в 12 городах страны и созданной на чистом энтузиазме компанией друзей.

Есть и государственные образчики. Например, Управление образования Восточно-Казахстанской области порадовало жителей инициативой "Гостевая семья". Суть его в том, что при погружении в языковую среду ребенок быстрее и эффективнее овладеет словарным запасом и навыками употребления слов в быту. Предполагалось, что за 20 дней пребывания в семье словарный запас школьников пополнится 200 новыми словами на казахском языке.

Или дворовые клубы по изучению языка при КСК и ОСИ в Алматы.

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О важности распространения госязыка и бережного к нему отношения нередко говорит глава государства. Так, выступая перед общественностью Алматинской области, Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахский недопустимо использовать для политических игр.

"Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена", - сказал он.

И добавил, что, чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут.

"Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент".

А вот другое заявление президента:

"Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой".

Не умаляя заслуг государства в популяризации языка Абая, справедливо заметить, что не последнюю роль в ней сыграли и люди, особенно творческие. С легкой руки отечественных певцов, актеров, моделей, блогеров, казахская культура, музыка и традиции постепенно обрели статус трендовых. А значит, в стороне не осталась и речь. Как итог – кумир миллионов людей Джеки Чан, предварительно накинув чапан, поет на казахском, генконсул США в Алматы на нем же обращается к местному населению, а американец учит его по песням Ninety one. И это – малая часть достижений.

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Но почему именно сейчас?

Вернемся к упомянутому Нуркеном Халыкбергеном национальному самосознанию. В научных источниках оно определяется как сложная конструкция из социальных, экономических, политических, нравственных, религиозных и прочих взглядов. И формируется длительно, по мере культурно-исторического развития общности.

Так, может, мы достигли нового витка этого формирования?