Дорогое удовольствие: во сколько в этом году обойдется уголь в Астане и в регионах

Буквально через два месяца в стране начнется отопительный сезон. Жители регионов уже начали постепенно готовиться к предстоящей зиме. Многие взяли калькуляторы и отправились на угольные точки, чтобы прицениться. Ведь в этом году твердое топливо может еще подорожать.

На угольные развалы отправились и корреспонденты Zakon.kz, которые выясняли, насколько Казахстан готов к холодам, сколько угля в среднем нужно жителям городов и сел, а главное, сколько стоит тонна каменного угля.

Но начнем с того, что ежегодно с наступлением осени у казахстанцев появляется буквально национальная забава – поиск дешевого и качественного угля. Задача сейчас весьма сложная, но многим все же удается найти твердое топливо по приемлемым ценам.

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Потребление угля для нужд населения, по информации акимата столицы, за отопительный сезон составляет 500 тысяч тонн. Этот объем учитывает его продажу в близлежащие населенные пункты Акмолинской области – Коянды, Софиевка, Талапкер, Тонкерис, г.Косшы, Ильинка, Акмол и другие.

С 1 мая по 25 июля поступило 37 тысяч тонн угля. Основной объем поставки угля, как отмечают в акимате, будет выполнен в августе-ноябре месяцах.

"В городе имеется 14 мест продаж угольной продукции для населения. Запас угля на угольных тупиках составляет 13 тысяч тонн. В августе начнет функционировать горячая линия по номеру "109", где будет предоставляться необходимая информация о его наличии и цене на точках реализации", – сообщили в акимате.

На сегодня в столице средние цены составляют:

"Шубаркуль" – 15 100 тг за тонну;

"Каражыра" – 15 500 тг за тонну;

"Майкуба" – 13 300 тг за тонну.

"Запасы угля на энергоисточниках соответствуют нормам и составляют: ТЭЦ-1 – 37 948 тонн, ТЭЦ-2 – 221 506 тонн", – добавили в акимате.

Но в СМИ не так давно распространилось заявление представителей КТЖ, которые сообщили, что угольные разрезы осуществляют погрузку не на полную мощность. ТЭЦ, как отметили в КТЖ, не оплачивают уголь и не подают заявки, что может вылиться в сгущение перевозок во время пиковых периодов отопительного сезона.

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В акимате ответили, что на сегодня на ТЭЦ создан необходимый запас 20-ти суточной нормы потребления угля.

"Учитывая, что столичные ТЭЦ в качестве топлива используют в основном природный газ, проблемных вопросов с поставкой необходимого объема угля не имеется. В целях недопущения ажиотажа в пиковый период продаж угля при наступлении холодов акиматом ведется агитационная работа через СМИ с призывом населения производить ранний закуп угля. Отмечаем, что, учитывая газификацию столицы, в последние годы замечается снижение ажиотажа на покупку угля среди жителей столицы. Так, из имеющихся в городе 20 тысяч домов частного сектора доступ к газу имеют 12 тысяч, из которых подключились к газу 9,5 тысячи частных домов. К примеру, по жилым массивам "Коктал", "Юго-Восток" к газу подключились четыре из каждых пяти домовладений", – сообщили в акимате.

Что касается социальных объектов в городе, то уголь там не используется. Эти учреждения подключены к природному газу или дизелю.

Власти призывают костанайцев оперативно запасаться углем

На одном из популярных сайтов объявлений в Костанае уже можно найти множество предложений от продавцов угля. Причем некоторые авторы в тексте объявлений призывают жителей области покупать твердое топливо уже сейчас, пока нет особого ажиотажа и есть запасы. Многие предлагают доставку как по Костанаю, так и по области. Также услуги грузчиков и привоз в любое удобное для покупателя время. Но стоимость доставки уже сейчас "кусается".

Судя по числу просмотров объявлений, жители региона уже активно интересуются и подумывают над покупкой угля.

Что касается марок угля, то чаще всего костанайцам предлагают три-четыре сорта от разных угольных разрезов. Чаще всего в регион поставки идут с месторождения "Каражыра", "Богатырь", "Шубаркуль", реже "Майкоба". Стоимость угля "Каражыра" практически у всех поставщиков одинаковая – 19 500 тенге, "Шубаркуль" в зависимости от продавца варьируется от 15 200 до 17 500 тенге.

Местные предприниматели предлагают и уголь с разреза "Богатырь". К слову, его поставок продавцы ждут со дня на день, но какой будет итоговый ценник для потребителей, пока неизвестно. Есть и "Майкоба" по 16 тыс. тенге за тонну.

Особой популярностью у жителей региона пользуется продажа угля в мешках. Практически все продавцы заявляют, что топливо хорошего качества. Вес одного мешка – примерно 40 килограмм. Такое топливо продают по 1400 тенге за килограмм, получается, что покупка обойдется в среднем 56 000 тенге. Есть предложения и по 1500 тенге за кило, а при покупке от 10 мешков можно сэкономить на доставке.

Сейчас цена топлива у разных поставщиков примерно одинаковая, доставка в пределах Костаная составит 8-9 тыс. тенге, а если товар нужно отвезти за 50 километров, то здесь придется хорошо раскошелиться. Такая доставка обойдется от 17 до 28 тыс. тенге.

Впрочем, у жителей областного центра сейчас есть большой выбор поставщиков угля. У сельчан вариантов куда меньше, если не сказать, что и выбирать им порой не из чего. Но все же есть несколько предпринимателей, которые работают с отдаленными аулами и готовы возить твердое топливо в любое время на большие расстояния, понятно, что в стоимость угля закладывают все расходы. И тогда покупка становится почти "золотой".

"В этом году весной докупали "Каражыру" по17 500 тенге на тупике в районном центре. Сейчас завоза пока нет, какой теперь будет цена, не знаем. От Карабалыка до нашего села – 20 километров и за доставку отдавали 8 тыс. тенге. Но качество угля не очень хорошее, а выбора по сортам особого нет. В соседнем районе есть более качественный уголь, но доставка оттуда будет дорогой", – рассказала жительница села Приуральское Карабалыкского района Екатерина Халошина.

Местные говорят, что с начала года уголь в регионе подрос в цене примерно на 2 тысячи тенге.

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Переписывают ценники на уголь в Павлодарской области

С 1 августа цена на Майкубенском угольном разрезе поднялась на 500 тенге. Павлодарские предприятия, занимающиеся реализацией твердого топлива в областном центре, до сих пор делают расчеты.

"С сегодняшнего дня карьер повысил цену на 500 тенге. Теперь тонна майкубенского угля там стоит 8 тысяч тенге. Мы тоже сейчас пересмотрим отпускную цену. Дело в том, что после весеннего повышения цены на дизель мы держали ее на прежнем уровне, хотя привозим уголь автотранспортом. Теперь сдерживать невозможно", – рассказали предприниматели.

В компании отмечают, что ценники на уголь в этом году могут еще раз переписать, но незначительно. Максимальное повышение может достигнуть 1 тыс. тенге. В настоящее время тонна майкубенского угля обходится потребителям в 13 тысяч тенге, как и в прошлом году. В 2021 году тонна стоила 12 тыс. тенге.

Шубаркульский уголь из Улытауской области тоже уже есть на тупиках. Это топливо считается более качественным, сортовым и приемлемым для печей длительного горения. Его сейчас реализуют от 18 тыс. до 22,5 тыс. тенге за тонну.

Стоит отметить, что сейчас полным ходом идет заполнение твердым топливом угольных баз и железнодорожных тупиков. Увидев это, местные принялись запасаться топливом к предстоящим холодам.

"Люди переживают, что уголь станет дороже. Если даже на 1 тысячу тенге вырастет цена, то в целом придется выложить тысяч на 5 или 6 больше, чем в прошлом году. Но, конечно, бум начнется в сентябре, когда закончится подготовка населения к школам. Тогда будут очереди, переживания, и все запасы, что сейчас делают тупики, разойдутся в середине сентября. Пойдут новые закупы", – говорит предприниматель Игорь Смирнов.

По его словам, оплата за рейс сейчас составляет в среднем 6 тыс. тенге, но это в черте Павлодара. Дальше все зависит от расстояния, в пригород рейс обойдется покупателю уже в 8-15 тыс.

Ежегодная потребность в твердом топливе в Павлодарской области составляет в среднем 500 тысяч тонн. Только в городе действуют пять крупных угольных баз, куда твердое топливо доставляется железнодорожным либо автомобильным транспортом.

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Бери – не хочу: власти Абайской области о ситуации с углем

Власти Абайской области заявляют, что ситуация с углем в регионе сейчас стабильная. Твердое топливо есть на всех базах, только покупателей сейчас не так много. Заместитель акима Димитрий Гариков отмечает, что горожане как всегда откладывают покупку угля на более поздние сроки.

"Даже при активной разъяснительной работе пока жители области предпочитают заготавливать уголь уже при наступлении холодов, создавая на региональном рынке ажиотаж. Наша же задача – этот ажиотаж предупредить", – заявил Димитрий Гариков.

Он отметил, что соцобъекты Абайской области уже подписали договоры ответственного хранения угля на тупиках города, предназначенного для отопления котельных больниц и школ Семея и всех районов области. По данным отдела ЖКХ Семея, потребность объектов образования в угле в городе составляет 12 558 тонн.

А вот потребность объектов здравоохранения Семея в угле гораздо скромнее и достигает всего 695 тонн. Одними из первых твердым топливом запаслись городские больницы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Что касается потребности населения в угле, то для частного сектора в областном центре требуется 260 тыс. тонн топлива. Многие жители города приобретают уголь под гарантийные письма работодателей.

"Предприятия рассчитываются с поставщиками топлива напрямую, а люди получают необходимое количество угля", – пояснил заместитель акима.

К слову, сейчас в Семее коммунально-бытовой уголь для населения реализуется на трех железнодорожных тупиках, однако в настоящий момент работают лишь два из них.

"Я обзвонила все предприятия города, которые реализуют уголь для населения. Все заверили меня, что уголь есть и в любом количестве. Вот только тупик на территории западной промзоны не работает. Там начнется продажа угля с конца августа", – рассказала жительница частного сектора в поселке "Восточный" Эльмира Жамбурбаева.

На железнодорожных тупиках уголь уже реализуют по 12 700 тенге за тонну. За доставку топлива к дому придется заплатить отдельно – до 15 тыс. тенге за тонну.

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Чтобы сделать запасы топлива на всю предстоящую зиму, семейчанам придется выложить от 45 тыс. до 90 тыс. тенге.

"Найти такую сумму сразу мне, матери-одиночке, воспитывающей дочь с инвалидностью первой группы, практически невозможно. Поэтому покупаю уголь небольшими партиями – по 1-2 тонны максимум. А потом зимой, подкопив денег, снова ищу доставку угля. Но тогда уже его реализуют по цене, почти в два раза дороже, чем летом", – пояснила Эльмира Жамбурбаева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Таким образом, казахстанцы, проживающие в частном секторе, должны будут выложить за уголь в среднем от 15 тыс. до 22,5 тыс. тенге за тонну. Если посмотреть на динамику роста цен на каменный уголь за этот год, то процесс ускорился. Так, если в июне 2022-го годовой рост потребительских цен был в пределах 9,2%, то в первом месяце лета 2023 года он составил уже 13,1%.

В прошлом году рост цен приостановился только в ноябре и декабре, но и то был ощутимым: на 9,7% и 9,3%, соответственно. Возможно, к началу зимы большинство потребителей успеют запастись топливом и спрос немного пойдет на спад.