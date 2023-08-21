Чуть до драки не дошло: противостояние жителей села Маралды и золотодобытчиков не утихает

Противостояние жителей села Маралды в ВКО и компании, которая намерена построить предприятие по добыче золота рядом с населенным пунктом, не утихает. Люди выступают категорически против, ссылаясь на то, что производство будет губительным для уникальной природы края.

При этом представители ТОО ГРК "Maraliha" убеждают всех, что действуют исключительно в рамках закона, сообщает Zakon.kz.



К истории вопроса

Конфликт длится уже более двух лет, то утихая, то разгораясь вновь. На этот раз, по словам людей, он мог перерасти в открытое столкновение. Поводом стала отмена общественных слушаний по строительству дороги к будущей фабрике.

Новость о том, что в Курчумском районе неподалеку от села Маралды будет построена золотоизвлекательная фабрика, "в штыки" местным населением была воспринята сразу. Никакие заверения представителей компании о том, что производство будет абсолютно безопасным для природы, их не убеждали.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Я здесь родился, здесь жили мои предки. Люди всегда разводили скот, пчел. Посмотрите, как у нас красиво! Чистейшая вода, которую можно пить прямо из реки. Если фабрика начнет работу, то она все погубит. Уже сейчас здесь роют котлованы, а где пастись скоту?", – недоумевает Меиржан Итжанов.

По словам мужчины, все жители села поддерживают его. Люди обращались во многие инстанции, писали письма экс-акиму области Даниалу Ахметову, президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, а также во многие ведомства, в том числе в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Генеральную прокуратуру РК и другие. В своих письмах они обращали внимание на то, что помимо урона экосистеме уникального края, будет нанесен вред здоровью людей.

"Дело в том, что карьерная добыча золота – это применение химреагентов, в том числе цианида натрия. Он очень вреден и ядовит. Он попадет в реку, в землю и погубит все живое", – пояснили корреспонденту Zakon.kz жители села.

С ними солидарен и уроженец Курчумского района, общественник Талгат Исин.

"Почему не хотят слышать мнение тех, кто здесь живет? Самое ведь страшное в том, что фабрику будут строить на горе, значит, все отходы будут стекать в ручьи, которые идут в реку, а вниз по течению находятся 11 сел!" – рассказал Талгат Исин.

В свою очередь, представители компании заверяют, что производство будет абсолютно безвредным, поэтому людям беспокоиться не о чем.

"Люди никак не хотят понять, что у нас будет замкнутое производство, поэтому продукты переработки не смогут попасть в реку, потому что их просто не будет. К тому же использовать мы будет не цианид в чистом виде, а его раствор. Это тоже никак не может навредить", – говорит директор ТОО ГРК "Maraliha" Анвар Рахимов.

По его словам, деятельность компании много раз проверяли, но нарушений не выявили.

"Жители лукавят. Здесь всегда потихоньку добывали золото. Когда пришли мы, естественно, им это не понравилось, поэтому они всячески саботируют любые наши начинания. Доходит до того, что наши сотрудники не работают, а на бесконечных собраниях пытаются все объяснить населению. Но люди не хотят ничего слушать. Даже то, что мы предоставляем рабочие места сельчанам, готовы их обучить. В конце концов, это десятки миллиардов тенге налогов, которые пойдут именно в местный бюджет, ведь предприятие зарегистрировано здесь", – рассказал Анвар Рахимов корреспонденту Zakon.kz.

Он заверяет, что в Казахстане множество предприятий, использующих технологию кучного выщелачивания, по которой в нашей стране работают более 40 лет, а в мире более 70. Например, в Аягозе и Бакырчике, есть компании и в Семее, они тоже занимаются добычей золота.

"В Казахстане более 100 компаний используют данную технологи. Это подтверждает то, что замкнутое производство безопасно", – уверен Анвар Рахимов.

Однако местное население было непреклонно. Доходило даже до откровенных стычек, когда люди перекрывали дорогу, приезжали в областной центр, чтобы высказать свои опасения. В результате экс-аким ВКО Даниал Ахметов обратился к жителям села Маралды, пообещав разобраться в вопросе и решить конфликт, причем исключительно в рамках закона. Более того, он привлек специалистов, которые должны были провести независимую экспертизу и вынести свой вердикт – будет ли опасна деятельность фабрики для флоры и фауны Курчумского края.

Вот, новый поворот…

Однако конфликт обострился, причем, по словам местных жителей, дело чуть не дошло до драки и, как убеждают очевидцы, применения оружия.

"Да, был серьезный конфликт. В этот день должны были состояться слушания по строительству дороги к фабрике, которая, кстати, уже построена. Потом объявили, что слушания не состоятся, якобы их перенесли по неизвестным причинам. Но в село уже приехали эколог, представители СМИ. Стали обсуждать наши проблемы, решили сходить к месту строительства. И тут приехали на джипах люди и начали угрожать", – рассказали корреспонденту Zakon.kz жители села Маралды.

Уроженец села Меирхан Бейсбулатов стал очевидцем событий. Он говорит, что изначально жители были настроены миролюбиво.

"Но потом эти люди на джипах стали провоцировать драку, откровенно вызывая выйти один на один. У журналиста забрали телефон, заставили его все стереть, что на записал на месте. Грубо разговаривали с людьми, хотя там были и аксакалы. И когда уже все начали шуметь, кто-то из машины крикнул: "Стреляй!". Толпа ринулась на них, и они уехали", – рассказал Zakon.kz Меирхан Бейсбулатов.

В самой компании отрицают причастность к людям на джипах.

"Абсурдные вещи сложно комментировать или опровергать. Какие бандиты? Вы сами посмотрите: сначала пишут, что наша деятельность незаконна, нас множество раз проверяют – ничего не находят, потом везде пишут, что деятельность фабрики – это экологическая катастрофа и не слушают никаких доводов, теперь – бандиты... Я уже даже не знаю, что можно еще придумать. Что касается нашей охраны, которая, конечно, есть на территории, это охранная компания, которая несколько лет официально работает. У нас корейские инвесторы, у нас никогда не было никаких бандитов", – пояснил корреспонденту Zakon.kz Анвар Рахимов.

Кстати, в Департаменте полиции ВКО подтвердили, что сам факт конфликта зарегистрирован.

"Относительно инцидента в селе Маралды Курчумского района, имевшего место 19 июля текущего года, Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что данный факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Однако жители села утверждают, что расследование идет однобоко – на допрос вызывают только жителей села, которые стали очевидцами конфликта, а заявление самого Меирхана Бейсбулатова, по словам мужчины, и вовсе оказалось не зарегистрированным.

В настоящее время, заверили в полиции, обстановка стабильная в поселке стабильная. Однако на конфликт сторон обратил внимание недавно назначенный аким ВКО Ермек Кошербаев. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.