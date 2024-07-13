Жители Маралды и сотрудники золотодобывающей фабрики примирились в суде

Очередное судебное заседание по факту нападения на золотодобывающую фабрику в селе Маралды закончилось примирением жителей и сотрудников предприятия, сообщает Zakon.kz.

8 мая 2024 года группа из 150 человек проникла на территорию фабрики. Они прорвали оцепление, захватили технику и, избив нескольких сотрудников, вынудили оставшихся покинуть территорию вахтового поселка.

"Данный судебный процесс является ярким свидетельством того, что распространяемая в социальных сетях информация является ложной. Нам известно, что это спланированная, целенаправленная акция против предприятия. Говорить о том, что это были пенсионеры и женщины, не приходится, ведь в суде были просмотрены видео с участием людей в масках, которые тараном прошлись по сотрудникам фабрики. Очень жаль, что на скамье подсудимых оказались не организаторы и провокаторы этой акции, а простые люди", – комментирует ситуацию представитель потерпевших.

Материальный и моральный ущерб пострадавшие оценили в 6 000 000 тенге. Несмотря на распространение информации в социальных сетях, родственникам обвиняемых не удалось собрать нужную сумму, а представители фабрики отказались от всех претензий, вернули деньги и попросили суд прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон.

Фото: пресс-центр ВКО

Суд удовлетворил ходатайство и освободил подсудимых из зала суда. Они и их родные, не скрывая радости, поделились планами на мирную и благополучную жизнь в селе:



"Наконец это все закончилось! Наши родные вину признали, попросили прощения, представители фабрики согласились решить все мирно. Сегодня, слава богу, все вернутся домой. Наших людей просто ввели в заблуждение и спровоцировали. Те, кто всем этим руководил, использовали местных жителей в своих целях, а потом спрятались за спинами женщин и наших родных. Сейчас это легко – чаты, тик-токи. Сельчане наслушались и пошли на такое. Нужно вообще закрыть чат Маралды-экология, который работает в одни ворота. Неугодных там сразу удаляют, специалистов или экспертов там нет, но все заключения дают. А местные потом верят и из-за этого три года смута в селе, все уже устали и хотят мира. Сегодня уже известно, кто и чего хотел добиться, используя сельчан. И это не просто слова, а итоги разбирательств нескольких месяцев. Я переехала в родное село из Караганды, чтобы работать, потому что здесь люди хорошие, есть инвесторы, готовые оказывать соцподдержку Маралды, как и местные исполнительные органы, не каждое село сегодня этим похвастается", – говорит Майя Коишибаева, родственница одного из обвиняемых в нападении.

О ситуации в селе Маралды, где планируется строительство золотодобывающего предприятия, в кулуарах Сената 24 мая 2024 года высказался министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

Он напомнил, что в случае реализации проекта государство получит ряд бенефитов. В том числе новые рабочие места, поступление 7,5% так называемого налога на добычу полезных ископаемых и золото, которое будет поступать в золотовалютный резерв Казахстана.

Эколог Даулет Асанов 16 мая 2024 года на встрече с журналистами рассказал, что цианид в Маралды, применяемый при получении золота, не наносит вред окружающей среде.