#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
События

Акимат сообщил о радостном событии в зоопарке Алматы и обратился с просьбой к казахстанцам

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:36
В Алматинском зоопарке произошло радостное событие – сразу три кенгуренка появились на свет у разных пар животных, сообщает Zakon.kz.

О кенгуро-бэби-буме объявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Два детеныша родились у серых кенгуру – у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты – это самец".

Фото: Telegram/almaty_akimat

Традиционно, как отметили в акимате, Алматинский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных.

"Поскольку пол двух малышей еще не определен, предлагается делиться универсальными именами, подходящими как для самцов, так и для самок. А как бы вы назвали этих малышей?" – обратились к казахстанцам.

27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них. О том, какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
