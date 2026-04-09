Акимат сообщил о радостном событии в зоопарке Алматы и обратился с просьбой к казахстанцам
В Алматинском зоопарке произошло радостное событие – сразу три кенгуренка появились на свет у разных пар животных, сообщает Zakon.kz.
О кенгуро-бэби-буме объявили в пресс-службе акимата южной столицы:
"Два детеныша родились у серых кенгуру – у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты – это самец".
Традиционно, как отметили в акимате, Алматинский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных.
"Поскольку пол двух малышей еще не определен, предлагается делиться универсальными именами, подходящими как для самцов, так и для самок. А как бы вы назвали этих малышей?" – обратились к казахстанцам.
27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них. О том, какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали, можете узнать здесь.
