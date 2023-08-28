Оползень в Грузии: страна приходит в себя после ЧП, а как защищен Алматы

Средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии накануне едва не остался под оползнем. Алматы тоже находится в зоне риска, здесь также могут быть сель и оползень. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как в городе контролируют опасные природные явления.

На монастырь Шиомгвиме обрушилась часть склона ближайшей горы. Люди, находившиеся на территории монастыря, в спешке покинули ее, никто из них не пострадал. Со скалы, окружающей монастырь, периодически сходят оползни, однако последнее происшествие назвали самым глобальным.

Отмечается, что причиной оползня послужило интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, дождь, сходы горных пород в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевых потоков. В настоящее время въезд на территорию вокруг монастыря ограничен в целях безопасности.

Отметим, что 3 августа в другом грузинском городе – Шови – также сошел мощный оползень, который полностью стер с лица земли туристический курорт. В трагедии погибло больше 19 человек.

Алматы также находится в повышенной зоне риска по сходу селей и оползней. В горах города в настоящее время 51 моренное озеро. И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров рассказал, что в этом году 12 из них признаны прорывоопасными. Особенно контролируют сейчас шесть.

"Если пройтись по ущельям, то это бассейн реки Кiшi Алматы – озеро №6, Улкен Алматы – озера №10 и №13, и три озера в бассейне реки Аксай – №8, 9, 10. На этих объектах ведутся превентивные работы, такие как прокладка труб, по которым производится откачка воды, устанавливаются эвакуационные каналы также для откачки воды". И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров

За поведением опасных вод круглосуточно следят сотрудники "Казселезащиты" на девяти постоянных постах, также функционируют 11 сезонных.

"Сезонные гидропосты – живые модули, то есть там дежурят сотрудники, они следят за селевой обстановкой. Для этого смотрят расход воды, измеряют температуру, в целом ведут мониторинг. Особенно помогает и то, что два года назад внедрили автоматизированный мониторинг селевой опасности – это система, которая следит за гидрометеорологической обстановкой по всем четырем ущельям рек: Улкен Алматы, Кiшi Алматы, Каргалы и Аксай. Эта система делится на четыре типа: русловые, озерные, дамбовые и очаговые. На каждой станции, в зависимости от типа и места расположения, высвечиваются такие данные, как температура воды и воздуха, и так далее. Также установлены два порока – это умеренный и критический показатели, так называемые желтый и красный. При достижении каких-то параметров система отображается на карте и сигнализирует, какой станции или гидропосту нужно уделить внимание". И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров

Сотрудники видят эти данные. Когда параметры достигают критической отметки, они передают информацию по вертикали в гидропосты сотрудникам "Казселезащиты", далее связываются с теми, кто находится непосредственно в модуле.

Также на некоторых станциях, в основном на русловых, дамбовых и озерных, ведется видеонаблюдение. На нем есть функция фотофиксации, она позволяет прослеживать динамику наполнения воды или как меняется русло реки.

"В журнале фиксируются критические показатели с указанием времени и места. И в конце периода мы проводим анализ. В этом году были небольшие селевые проявления в среднегорье и высокогорье, но они не доходили до низкогорья, то есть до мест, где проживают люди". И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров

Селеопасный период в горах продлится до середины сентября. Все же самое опасное время уже позади, считает Нурсултан Алдонгаров.

"Самый опасный сезон – когда температура воздуха продолжительное время находится на очень высокой отметке. Это можно было наблюдать в июле. На протяжении 12 дней температура воздуха доходила до 40 градусов. В горах в это время было сильное таяние ледников. А котловина этих озер напрямую подпитывается от талых вод, от этого зависит селевая обстановка". И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров

По его словам, шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Даже сейчас специалист предупреждает, что пока не стоит посещать горы Иле-Алатау, поскольку там до сих пор сохраняется риск возникновения селя.

"На сегодняшний день в горах выпали осадки в виде снега в среднем два миллиметра. Рекомендации ходить в горы или воздержаться мы даем на основании штормовых предупреждений. Оповещаем уполномоченные госорганы, такие как акимат и нацпарки. Просим, чтобы они проводили работу с отдыхающими об имеющейся селевой либо лавинной опасности". И.о. начальника Управления предупреждения ДЧС Алматы Нурсултан Алдонгаров

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Находясь в горах, эксперт просит прислушиваться к грохоту, потому что сход селя или оползней всегда сопровождается сильным шумом. В этом случае он рекомендует забраться на возвышенность. И чем выше вы заберетесь – на гору или дерево, тем больше у вас шансов выжить.