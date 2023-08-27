Средневековый монастырь в Грузии накрыл оползень

Волна грязи и горных пород накрыла почти весь монастырь Шиомгвиме в Грузии, сообщает Zakon.kz.

Пока неизвестно, остались ли под оползнем люди. Часть посетителей успели самостоятельно покинуть территорию в момент обрушения.



Согласно информации Telegram-канала Mash, на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Как уточняется, монастырь Шиомгвиме находится в известняковом ущелье в 30 км от Тбилиси возле населенного пункта Мцхета. Он был основан в VI веке отшельником Шио Мгвимским, которого называют одним из 13 Ассирийских отцов. За 1,5 тыс. лет существования монастырь неоднократно подвергался разрушению и восстанавливался.





Ранее, 6 августа, грузинские власти сообщали о 17 жертвах оползня в районе курорта Шови в грузинском высокогорном районе Рача.

