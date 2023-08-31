Спасатели рассказали, почему люди получают травмы и гибнут в горах

В летний период горы Заилийского Алатау становятся не только излюбленным местом отдыха, но и полигоном для масштабных поисково-спасательных работ.

Почему так происходит и что нужно учитывать туристам-любителям, чтобы не оказаться в опасной ситуации? Об этом и многом другом корреспонденту Zakon.kz рассказали непосредственные участники спасательных операций.



С начала года спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК было произведено почти 250 оперативных выездов. Спасено более 178 человек, в том числе 22 ребенка. Четверть выездов приходится на поисково-спасательные работы (ПСР) в горах, где усилиями профессионалов спасено 158 человек, в том числе 19 детей. Также найдены тела троих погибших.

Фото: РОСО МЧС РК

Чаще всего на поиск пострадавших спасателям приходится выезжать в темное время суток, несмотря на сложные погодные условия. В городе может быть легкая облачность, а в горах идти снег, дождь, а густой туман ограничивать видимость. Как правило, звонят родные тех, кто отправился в горы и к вечеру не вернулся домой. Они смутно представляют, где проходил их маршрут, и спасателям приходится включать всю свою интуицию и знание местности, чтобы найти потерявшихся. Несколько проще, когда сами пострадавшие выходят на связь и сбрасывают геолокацию.

Фото: РОСО МЧС РК

Своим мнением поделился командир спасательного подразделения РОСО Ерлан Маркабаев. Он пришел в профессию из большого спорта. В отряде всему учился с огоньком, жадно впитывал знания. Теперь спасать чьи-то жизни стало делом его жизни на протяжении уже 20 лет.

Фото: РОСО МЧС РК

"Когда поступает вызов, мы в считанные минуты стартуем с базы. До ближайшей точки подъема в горы минут 20 езды при условии, что нет пробок. Не все люди пропускают нашу машину, но все равно путь занимает не больше 40 минут. У нас всегда наготове оперативный рюкзак со всем необходимым, и горная одежда. В машине оборудование и снаряжение для спасработ. Заранее проверяем наличие запасных батареек для фонариков и раций. Это важно. Подробности и детали уточняем у диспетчера уже по пути. Если есть геолокация, то прикидываем, откуда лучше зайти, чтобы сократить путь спуска уже с пострадавшими. Для нас и для тех, кто ждет помощь, время течет по-разному", – рассказал командир спасательного подразделения РОСО Ерлан Маркабаев.

Фото: РОСО МЧС РК

Чаще всего туристы, не имеющие опыта или имеющие мало опыта, травмы получают именно при спуске. Расслабляются после достигнутой цели и не учитывают множество опасных факторов.

"Как ни парадоксально это прозвучит, но вниз идти труднее. Не каждый готов к этому. При спуске работает другая группа мышц, другой размер шага, чем при подъеме. Задается другой ритм, скорость движения, основная нагрузка переносится на колени, смещается центр тяжести. Чуть не так распределил нагрузку, нога подвернулась, и в итоге – вывих, растяжение или перелом. Идти дальше самостоятельно турист не может. По сути, это элементарные вещи, но большинство их не учитывает. К тому же добавляется усталость, хотя человек может ее не ощущать до определенного момента. А эйфория от того, что достиг желаемого (поднялся на вершину, перевал или сделал несколько удачных селфи) кружит голову и не дает трезво оценивать ситуацию", – продолжил Ерлан Маркабаев.

Фото: РОСО МЧС РК

Одним из серьезных факторов гибели людей в условиях высокогорья является переохлаждение. Оно сковывает мышцы, парализует разум и человек не в состоянии принимать обдуманные решения.



"Порой мы удивляемся, насколько люди могут быть беспечны, и в первую очередь по отношению к себе. Ни для кого же не секрет, что если в городе (Алматы) светит солнце, то в горах с погодой может быть что угодно. А мы находим горе-туристов где-нибудь под елочкой, в попытках согреться, в легкой тонкой курточке, летних кроссовках или вообще в сандалиях. Неужели трудно взять с собой небольшой рюкзачок, положить туда теплые вещи, запас продуктов и воды, и хотя бы надеть обувь с твердой рельефной подошвой? Ведь это так просто", – уверен Ерлан Маркабаев.

Фото: РОСО МЧС РК

В минувшие выходные у спасателей РОСО было три выезда в горы на поиск пострадавших. При ПСР их рюкзаки с необходимой экипировкой и снаряжением весят от 15 до 20 кг. Также спасатели настоятельно рекомендуют туристам спускаться с маршрута по тому же пути, что и поднимались. Это снизит риск.



"Для оказания помощи живым мы выходим в горы в любое время суток и в любую погоду. И спускаемся с ними сразу. Но если "груз 200", а маршрут сложный и опасный, то можем переждать ночь и начать спуск, когда станет светло. Риск должен быть оправдан. Вот в начале августа четыре дня искали российского туриста. Ушел в горы один и в назначенное время не вернулся в город. Поиск велся круглосуточно несколькими группами, так надеялись найти живым. Прошли по его маршруту, поднимались выше на пик Богдановича и пик Абая, а он оказался внизу… Сложно сказать, что именно произошло, но скорее всего он поскользнулся и полетел вниз по камням. А потом добавился камнепад… И это случилось с человеком, имеющим хорошую альпинистскую подготовку", – подчеркнул Ерлан Маркабаев.

Фото: РОСО МЧС РК

Имя Сергея Толкунова хорошо известно в альпинистских кругах. За его плечами более сорока лет опыта горных походов, несколько восхождений на семитысячники, он 22 года посвятил работе спасателя в РОСО. По его мнению, еще одним немаловажным фактором несчастных случаев в горах является ложная или недостоверная информация о горных маршрутах, распространяемая в интернете, и непрофессионализм гидов.



Фото: РОСО МЧС РК

"Однажды в интернете я наткнулся на описание одного маршрута с верховьев реки Кумбельсу. Человек, который его прошел, красочно описал свои впечатления и ощущения, рассказал, какие шикарные там водопады. С восторгом сообщал, как он уперся в один водопад, не смог его пройти, и взбирался в обход по крутому склону в 70 градусов. Ему повезло. Он не сорвался, не покалечился и не погиб. Но кто-то другой, начитавшись его опусов, пойдет и может не вернуться. Нужно брать информацию из проверенных источников, где и как можно подойти к тем водопадам. Также сейчас существует путаница в некоторых географических названиях. Кто-то переименовывает пики, поляны, перевалы, выставляет нитку маршрута, люди идут по ней. А когда оказываются в сложной ситуации, то нам приходится чуть ли не на кофейной гуще гадать, где находится это место", – поделился Сергей Толкунов.

Фото: РОСО МЧС РК

Еще одним бичом современности спасатель считает фирмы, готовящие гидов в скоростном режиме.

"Тоже в интернете наткнулся на объявление: подготовим гидов для горных восхождений за 3 дня, можно без специальной подготовки. Но это же нонсенс! Какие знания, навыки можно получить за столь короткий срок? И ведь потом с полученной бумажкой такие горе-гиды поведут в горы людей. А на кого ляжет ответственность за их жизни? Я в свое время, имея третий разряд по альпинизму, полгода учился на инструктора. Каждые выходные был выход в горы, потом стажировка два сезона. Полученные тогда знания до сих пор во мне, как азбука, как таблица умножения. А сейчас, в наше время, никто не контролирует ни сомнительное краткосрочное обучение, ни последующую работу таких гидов-инструкторов. И это печально", – подытожил Сергей Толкунов.