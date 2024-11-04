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Более 16 часов искали спасатели оставленную в горах туристку

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:48 Фото: МЧС РК
Поисковые работы девушки в горах Заилийского Алатау проходили более 16 часов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, 3 ноября во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье одной участнице группы стало плохо. Так как связь отсутствовала, а группа состояла из пожилой женщины и детей, старшему группы пришлось оставить девушку. Оказалось, что она не могла самостоятельно передвигаться.

Старший группы спустил других участников и вызвал спасателей МЧС на помощь. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до спустившихся к парковке заявителей, приступили к поиску пострадавшей по указанным координатам.

Поисковые работы проходили более 16 часов. Найдя пострадавшую, спасатели оказали ей первую помощь при переохлаждении и спустили к ожидающим на парковке родственникам.

Горы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:48

Фото: пресс-служба МЧС РК

Другая трогательная сцена спасения произошла в Алматы. Спасатели пришли на помощь к женщине и ее двухлетней дочке.

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