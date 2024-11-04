Более 16 часов искали спасатели оставленную в горах туристку

Поисковые работы девушки в горах Заилийского Алатау проходили более 16 часов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, 3 ноября во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье одной участнице группы стало плохо. Так как связь отсутствовала, а группа состояла из пожилой женщины и детей, старшему группы пришлось оставить девушку. Оказалось, что она не могла самостоятельно передвигаться.

Старший группы спустил других участников и вызвал спасателей МЧС на помощь. Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до спустившихся к парковке заявителей, приступили к поиску пострадавшей по указанным координатам.

Поисковые работы проходили более 16 часов. Найдя пострадавшую, спасатели оказали ей первую помощь при переохлаждении и спустили к ожидающим на парковке родственникам.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Другая трогательная сцена спасения произошла в Алматы. Спасатели пришли на помощь к женщине и ее двухлетней дочке.