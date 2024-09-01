День знаний: как в Астане, Алматы и в регионах прошли школьные линейки

Сегодня по всей стране прошли школьные линейки, которые дали старт новому учебному году. Как в школах Казахстана отметили День знаний – в фоторепортаже Zakon.kz.

Астана

В столице торжественные линейки в честь 1 сентября прошли во всех школах, но приняли в них участие только первоклассники и ученики выпускных классов. На одной из линеек побывал министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Фото: Zakon.kz

Он совместил приятное с полезным: с одной стороны, дал старт новому учебному году, а с другой — открыл в торжественной обстановке школу №103 – она построена в рамках национального проекта "Комфортная школа".

Фото: Zakon.kz

Школа впечатляет. Во-первых, условиями комфорта, которые здесь предусмотрены. Во-вторых, видом из окна – напротив школы расположена новая мечеть, самая большая в Центральной Азии.

"Можно много говорить об особенностях комфортных школ, начиная с инфраструктурных отличий. Если раньше в школах все еще докупалось, то это общеобразовательное учреждение сразу построено с учетом всех потребностей. Второе – количество — если ранее, несмотря на количество ученических мест, был один спортзал, одна столовая и один актовый зал, то эта школа имеет 4 спортзала. Два из них – для начальной школы, а два – для старшей. Кроме того, специальное обучение прошли руководители организаций образования. Также все педагоги прошли специальную подготовку — те, которые будут работать в данной школе", — отметил Гани Бейсембаев.

Фото: Zakon.kz

Всего в городе сегодня открыли 8 комфортных школ. По стране распахнули свои двери 16. До конца 2024 года планируется открытие оставшихся 217 комфортных школ.

Атырау

В Атырау 1 сентября открылась новая школа на 600 мест. В пригородном селе Акжар-2 новый учебный год ознаменовался радостным событием. Сегодня здание, на строительство которого ушло четыре года, наконец-то сдано в эксплуатацию.

Фото: Zakon.kz

Красивая трехэтажная новостройка видна издалека. Новая просторная школа расположилась на площади около трех гектаров земли. На территории имеются три спортивных поля — для футбола, мини-футбола и баскетбола.

Фото: Zakon.kz

В учебном заведении созданы все условия для качественного образования и комфортной учебы — светлые, просторные и уютные кабинеты, оснащенные современным оборудованием — интерактивные медиапанели, лаборатория для уроков физики, химии и биологии, а также компьютерные классы, есть библиотека, столовая, спортивный и актовый залы.

Фото: Zakon.kz

Родители первоклассников сегодня с радостью и волнением привели своих малышей в новое просторное здание. Одна из них – Айгерим Мекебаева.

Фото: Zakon.kz

"Мы рады, что в нашем селе открылась школа. Село расширяется, детей школьного возраста все больше. Мы тут недалеко живем, школа строилась на наших глазах, все с нетерпением ждали открытия, поэтому мой сын удовольствием пошел в школу. Очень рады, что она открылась. Здесь все современно, красиво, нам все нравится. Раньше дети ходили в 39-ю школу в поселке Жулдыз, далековато, было тяжело", — поделилась мама первоклассника Нурислама Рустемулы.

Фото: Zakon.kz

По словам директора данной школы Абая Акмурзиева, в этом году новое образовательное учреждение приняло 70 первоклассников. Есть вероятность, что это число еще подрастет до 100.

"Наша школа с казахским языком обучения, она получила название школа-гимназия №44. Школьники пока будут учиться в одну смену. После обеда они смогут посещать факультативы. Здание полностью укомплектовано по последнему слову техники. Открытие школы для акжаровцев — настоящее долгожданное событие, ведь ранее им приходилось учиться в поселке Акжар-1, дети ездили за несколько километров, переходили через автотрассу. На сегодняшний день сюда из старой школы переведены 600 учеников", — рассказал директор школы.

В целом, в Атырау имеются 65 общеобразовательных школ, из них девять гимназий, пять лицеев и одна вечерняя школа. 50 школ расположены в городе, 15 — в пригородных поселках. В новом учебном году в школы пошли 74 944 ученика, 10 тыс. 800 из которых – первоклассники, что на 4 тыс. больше, чем в 2023 году.

Алматы

Традиционно в День знаний прошли праздничные линейки и в школах Алматы.

Фото: Zakon.kz

Директора алматинских школ выступили с напутственной речью, поздравив собравшихся ребят, их родителей и преподавателей с началом учебного года.

"Дорогие учащиеся, выпускники и первоклассники, с праздником вас! Пусть этот год будет самым запоминающимся событием в вашей жизни. Отдельно хочется обратиться к преподавателям — терпения вам и побольше творческих идей. Уважаемые родители, с праздником и вас! Пусть вам этот день запомнится на долгие годы", – сказала директор школы № 55 Сауле Айдарова.

Особенно волнительным сегодняшний день был для учащихся 11-х классов. Для них это последнее торжественное открытие учебного года в школе.

Фото: Zakon.kz

В этом году в Алматы в 1-й класс было принято около 30 тыс. детей. Впервые за последние три года наблюдается снижение количества первоклассников – по сравнению с прошлым годом их число снизилось на 4000 человек. В целом, за парты в южной столице сели 308 519 учеников.

Фото: Zakon.kz

2 сентября для всех школьников Алматы занятия начнутся с классного часа на тему "Моя Родина – Казахстан!", "Менің Отаным – Қазақстан".

Абайская область

В последний день лета в Семее шел многочасовой дождь. А 1 сентября тучи разошлись, и тысячи детей отправились вновь встретиться с одноклассниками и учителями.

В Абайской области 302 школы. В новом учебном 2024-2025 году за парты сели 101,5 тыс. ребят. Еще 6679 будут учиться читать и писать в предшкольной подготовке. На путь знаний ступили больше 10 тысяч первоклассников. 75% из них выбрали государственный язык обучения.

В средней школе №9 Семея первый звонок прозвенел для 1200 учащихся. Это одно из крупнейших образовательных учреждений в городе, куда приезжают дети из разных микрорайонов, даже с левобережья.

Перед входом во двор учеников и их родителей встречал дорожный патруль. Сотрудники полиции обеспечивали безопасность и предлагали малышам на пару минут перевоплотиться в стражей порядка. Поэтому на улице детским голосом раздавалось тревожное для многих водителей: "Примите вправо" или "Остановитесь". Мальчишки и девчонки усаживались в патрульный автомобиль, где нажимали на кнопки громкоговорителя.

Фото: Zakon.kz

"Мы организовали эту акцию в целях повышения имиджа полиции и для того, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, чтобы видели, что за порядком на дорогах следят. Также подготовили для первоклассников раскраски. Такой подход позволит малышам лучше запомнить правила дорожного движения, цвета светофора. Безопасность наших детей между школой и домом — это наша обязанность", — пояснил заместитель начальника Управления полиции г. Семей Шалкар Канагатов.

Сигнал о начале учебного года в школе №9 произвели первоклассники Катя и Тимур. В спортивном зале бок о бок выстроились главные герои торжественной линейки — самые старшие и младшие учащиеся.

Фото: Zakon.kz

Впереди у выпускников первые серьезные испытания — подготовка к экзаменам длиной почти в год и выбор профессии.

"Я планирую поступить в медицинский институт. За этот учебный год хочу определиться с вузом и городом. И, конечно, основательно подготовиться к тестированию. Я очень привыкла к своему классу и немного грустно осознавать, что это наш последний совместный год вместе", — поделилась впечатлениями ученица 11 класса Ангелина Соболева.

Рядом стоят их преемники — малыши-первоклашки. Их родители волнительно теребят букеты, машут своим непоседам, просят девочек поправить покосившийся бант. При этом еле сдерживают слезы. А кто-то уже дал волю чувствам.

Фото: Zakon.kz

В школе открылся новый кабинет информатики. Класс оборудовали современными компьютерами, их стало вдвое больше. По словам учителя Ивана Ляпина, это даст возможность изучать предмет не только подгруппами, но и сообща, всем вместе. А выпускники смогут без труда готовиться к экзаменам, проходя пробные тестирования.

Интересное новшество, которое продолжит работу в школе №9 в этом учебном году, — это клубы по интересам, которыми учитель истории Алекс Федосов разнообразил жизнь учеников и учителей.

С 2023 года здесь функционируют дебатный, экологический, волонтерский, книжный клубы. А еще киноклуб, клуб школьных газет и настольных игр. Занятия проходят в библиотеке.

"Мне всегда импонировала идея японских школ, в которых сконцентрированы все виды досуга, не только спортивные. Во время общения учителя и их ученики обмениваются идеями, переживаниями, смягчается барьер, они расслабляются. И в целом это укрепляет взаимоотношения. Понятно, что гонку с телефоном мы проигрываем, но у детей есть интерес. Надеюсь, он поможет им развиваться", — рассказал о своих инициативах старший вожатый и учитель истории СОШ №9 Алекс Федосов.

Фото: Zakon.kz

Проект "Комфортная школа" в ближайшие годы обеспечит Абайскую область 11-ю школами на 5700 мест. 5 из них начали строить в 2023 году. В 2024 году в регионе заложат фундамент еще для шести образовательных учреждений.

По данным Управления образования Абайской области, в 2024 году 23 232 ребенка из социально уязвимых семей обеспечили школьной формой и канцелярскими товарами. Для этого на счета родителей перевели свыше 1 млрд тенге — по 43 тысячи на одного ребенка.

Кроме того, все учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в школьных столовых. А в рамках республиканской акции "Мектепке жол" оказана помощь 2400 детям в сумме свыше 14,7 млн тенге.