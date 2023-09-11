Могут ли казахстанцы остаться без жилья за незаконную пристройку или перепланировку

В Алматы с начала года проверено свыше 800 сомнительных объектов. Корреспондент Zakon.kz узнал, в каких случаях органы проводят проверки и рискуют ли нарушители остаться без жилья.

Юрист из Алматы Анна Чернова на своей странице в Facebook сделала публикацию о том, что можно потерять жилье, если в ней есть пристройка или перепланировка по иску ГАСКа. По ее словам, неважно, что, к примеру, это может быть седьмой покупатель и изменение площади было сделано за 10-15 лет до него.

"В одном только случае три сделки по купле-продаже квартиры признаны недействительными по иску ГАСКа. Что делать последнему владельцу, если первый в этой цепочке продавец с ним не знаком, потому что прошло 13 лет с момента продажи, и он не хочет заключать с ним сделку? За это время цена квартиры в Алматы выросла, да и ремонт сделан другими собственниками. Тогда выселят в судебном порядке, допустим, пенсионерку с инвалидностью и там уже пусть она по цепочке требует свои деньги? Да, уберет первый владелец за свой счет перепланировку, вернет деньги тому, кому продавал квартиру 13 лет назад и все. А что делать всем остальным в этой цепи покупателей и продавцов недвижимости?". Юрист Анна Чернова

Анна Чернова призналась, что подобная практика возмутительна. Поскольку в наши дни приобрести жилье сложно, а остаться без него можно по невесомым причинам.

Мы обратились за комментарием в Управление градостроительного контроля, где как раз таки проверяют объекты на законность и качество. Они отметили, что бить тревогу нет повода. У хозяев этих квартир есть возможность оформить на них документы. Если человек сам обратится в органы, никто преследовать его не будет. Если на нарушителя напишут заявление, тогда избежать наказания не получится.

"Пристройка – сооружение, которое пристраивается к основному зданию. Незаконная пристройка - это строение, на которое нет исходно-разрешительной документации, а именно архитектурно-планировочного задания, согласованный эскизный проект, заключение экспертизы, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Перед началом строительства застройщику необходимо получить их в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы. В АПЗ учитываются технические условия и параметры здания, эскизный проект подразумевает его архитектурный облик, а рабочий проект разрабатывается в целях безопасности, где важна противопожарная система и сейсмика-конструктив. Все должно соответствовать строительным нормам и правилам, поэтому необходимо получение положительного заключения", - пояснили в Управлении градостроительного контроля.

С 2014 года процедура получения разрешительных документов упразднена. Если раньше владельцы домов на протяжении года обивали пороги органов, то сегодня оформить их можно за два месяца.

"Даже если собственник купил квартиру с нарушениями, то он должен пройти процедуру узаконения данного строения, чтобы быть уверенным в надежности и устойчивости здания. Раньше мы пресекали незаконное строительство: не уведомляя, выезжали, на месте выдавали предписание. А с 2016 года наши надзорные функции сократились. На сегодня сотрудники управления производят внеплановую проверку только на основании официального обращения. Анонимно граждане жаловаться не могут".

Управление градостроительного контроля

Алматинцы довольно часто заявляют на сомнительные объекты. С начала года проведено свыше 800 внеплановых проверок по разным нарушениям, по их результатам выписаны штрафы на общую сумму более 180 миллионов тенге. 53 разбирательств доведены до суда.

"Установлено семь объектов, которые на земельных участках возвели пристройку без соответствующего разрешения. Были приняты меры, выданы предписания, нарушения устранены вовремя. Хозяева девяти зданий не отреагировали на предупреждения, поэтому им велено снести незаконные пристройки. Здесь также есть объекты, построенные без прав на землю. То есть владельцы даже при желании не смогли бы оформить документы на эти пристройки, потому что не имели документов на землю. В таких случаях выносится решение о сносе самовольной постройки. Исполнение решения суда контролируют судебные исполнители из Департамента юстиции. Снос производится за счет средств нарушителя. После сноса, сначала оформляются документы на участок, а потом уже на возведение сооружения. В настоящее время в суде рассматриваются еще два дела".

Управление градостроительного контроля

В ведомстве объяснили, что из года в год требования ужесточаются.

А вот для технически несложной перепланировки оформление вышеперечисленных документов не требуется. К примеру, если в помещении, в квартире или в жилом доме пробили стену или установили дверь, это считается перепланировкой. Самое главное, перепланировка не должна затрагивать несущую или ограждающую конструкцию. В этих случаях достаточно заключение аккредитованной организации. И такие объекты вводятся собственником самостоятельно. Иных разрешительных документов получать не требуется.

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Также в управлении отметили, что при выявлении нарушений никто не сможет выселить хозяина из дома. Обычно люди боятся, что их дома отнимут, поэтому умалчивают о незаконных пристройках, пока на них не заявят.

Помните, земля и квартира - частная собственность, другие не смогут их приватизировать. Просто от собственников требуется получить разрешение и все узаконить. Индивидуальное жилищное строительство в целом контролю и мониторингу со стороны Управления градостроительного контроля Алматы не подлежат.