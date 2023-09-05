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Выпали в осадок: жители Петропавловска рассказали, как боролись с последствиями небывалого ливня

Ливень в Петропавловске Фото: Zakon.kz
Петропавловск буквально превратился в огромное море после сильного ливня. Жители бросились искать помощи у чиновников, чтобы спасти утопающие дома и дворы. Люди просили принять меры, чтобы победить бьющие из канализационных колодцев гейзеры, сообщает Zakon.kz.

В одной из городских пятиэтажек жителям всю ночь пришлось ведрами черпать воду, льющую с крыши. Но самое страшное оказалось даже не это. Из-за непрекращающегося потока воды замкнула проводка в доме.   

"Отсюда хлынула вода, поток прям лился. Мы все выскочили, собирали воду ведрами, тазами - спасались таким образом", – рассказывает жительница дома по ул. Алтынсарина, 262 Людмила Божко.

По всему подъезду здесь – тазики, ведра, мокрые тряпки. При этом 77-летняя пенсионерка говорит, что этот ночной потоп в их подъезде – еще не самое страшное. Как и промокшие потолки и отвисшие от влаги обои в квартирах. К этому, похоже, жильцы после ночи борьбы со стихией уже относятся спокойно.

Последствия ливня, сгоревшая электропроводка

Фото: Zakon.kz

Из-за короткого замыкания в электрощите теперь в подъезде стоит сильный запах гари. 

"У меня квартира 67, там замкнуло, взрыв произошел. Свет пропал в подъезде. Стены у нас все мокрые теперь. Сушим, окна открыты, двери открыты. Холодильники не работают, будут ли работать - неизвестно, свет-то еще не дали", - разводит руками пенсионерка.

На место сразу же приехали коммунальные службы и представители электрокомпании. Местные говорят, что уже который час они пытаются заменить обгоревшие провода в щитке. При этом жители считают, что таких жутких последствий после дождя в их доме можно было избежать.

Последствия ливня, сгоревшая электропроводка

Фото: Zakon.kz

"Обращались в службы, не среагировали на наши обращения. Своими силами стали мы устранять кто чем мог", – жалуется Людмила Божко.

По словам пресс-секретаря отдела ЖКХ акимата города Петропавловска Жанель Батановой, данный дом не находится на балансе акимата, соответственно, данные виды работ должны регулироваться между председателем КСК или ОСИ и самими жителями.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев также отметил, что жизнеобеспечение дома - это вопросы к КСК и ОСИ.

"У нас есть программа модернизации ЖКХ, в рамках чего по очереди там делаются крыши, либо лифты. Работа проводится. Там очередность есть и плюс нужно решение самого ОСИ или КСК. Я в сети видел, что человек жалуется на пятом этаже, у него протекает крыша. При этом жители этого дома его не поддерживают", - заявил аким города Петропавловска Серик Мухамедиев.

По данным синоптиков, за несколько часов на территории города выпало почти 50 мм осадков. Месячная норма – в полтора раз меньше. При этом самой масштабной иллюстрацией к городскому потопу стала улица Горького в центре города. Здесь из-под земли, вернее из канализационных колодцев, били настоящие гейзеры.

В свою очередь власти заявили, что всему виной незаконченное строительство ливневки. Ее обещают завершить в ближайшие недели. А жителям пока ничего не остается, как набраться терпения и еще какое-то время тонуть в непроходимой грязи. 

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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