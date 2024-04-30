Как жители Петропавловска сплоченно боролись с паводком

Педагоги, парикмахеры, психологи и дачники Петропавловска решили стать волонтерами и поддержать людей, которые оказались без жилья, продуктов и документов во время паводков, сообщает Zakon.kz.

В прямом эфире 10 республиканских телеканалов идет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз", посвященный пострадавшим от паводков казахстанцам. Кто и почему стал волонтером, узнал Первый канал "Евразия".

К примеру, сотрудники вуза в Петропавловске на время стали волонтерами. Они готовят обеды и кормят тех, кто задействован в борьбе с паводками. Другие неравнодушные спасают из зон подтоплений животных, пока их хозяева решают жилищный вопрос. Горожане в качестве временных приютов для собак предоставляют свои дачи.

"Это важно сейчас – сплотиться и помогать, спасать тех, кого можем. Хозяева у троих уже нашлись. И это же такое счастье". Жительница Петропавловска Ирина Харитонова

В общежитие, где разместили пострадавших, привозят продукты, помогают с документами и даже делают стрижки. Парикмахеры решили внести свою лепту и работали бесплатно.



Кроме того, психологи со всего Казахстана подготовили волонтеров и провели 19 консультаций.

"Когда человек видит, что его дом затопило, он ощущает гнев, страх, апатию. Он не знает, что делать. Был создан Telegram-канал для нуждающихся, которые хотели бы обратиться анонимно". Специалист психологической службы университета Камила Жамуеанова

Пострадавшие выразили благодарность всем тем, кто поддержал их в трудную минуту.

"Спасибо всем неравнодушным людям, кто в нашу беду включился. Много людей откликнулись". Пострадавшая во время паводков Анна Шульгина

Ранее пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев на брифинге рассказал, что пик паводка в Петропавловске недавно был пройден. А также озвучил ситуацию в регионе.

С общей обстановкой в Казахстане в связи с паводками можно ознакомиться здесь.