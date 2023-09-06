Шторный вопрос: закончились ли поборы в казахстанских школах

Кажется, тема недобровольных пожертвований родителей в фонд все новых и новых метров тюля – уже не более чем бородатый анекдот. Ведь законом предписано: "Не брать!". Однако так ли все гладко в реальности, как на бумаге? Zakon.kz разбирался в ситуации.

Надо признать, что картина, вырисовавшаяся в ходе подготовки материала, оказалась "черно-белой". Так, одни семьи заверяли нас, что в жизни не сдали ни тенге на школьные нужды, другие жаловались на регулярные "подати".

Да и если проблема исчезла вовсе, с чем, спрашивается, продолжает бороться Антикор? В 2020-м ведомство призвало родителей перестать беспокоиться "как бы чего не вышло" и начать сообщать о неприятных фактах, ведь только так удастся их искоренить. В мае текущего года, на подступах к выпускным и последним звонкам, пригрозило наказаниями за дорогостоящие "благодарности" педагогам и администрации.

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О недопустимости финансовых жертв в ненасытные недра регулярно сообщают и в Минпросвещения.

Правда, даже в комментариях под такими новостями люди с высоты своего опыта делятся диаметрально противоположными мнениями. Вот лишь некоторые доводы оппонентов:

На юге, если не дашь, будут проблемы.

Значит, сами виноваты, что даете!

Так думают только те, кто живет в больших городах.

Да вы что! Я живу в Алматы, но вынуждена была дать, чтоб ребенку не испортили аттестат.

На праздники до сих пор требуют накрывать столы.

За 10 лет ни разу ничего не сдавали.

Мы учимся в той же школе, что и вы – вы о чем? С 1 сентября собирать начинают!

Такие вот "поборы" Шредингера: то ли они "живы", то ли нет.

К слову, пока, с начала учебного года, скандалов в публичном поле не было.

Как рассказала нам пожелавшая остаться неназванной мама двух школьников, "приключения" в прошлом:

"В том году младший ходил в нулевой класс – собирали по 3 тыс. тенге на развивающие игрушки. Ребенок пошел дальше – игрушки остались там. У старшего во втором классе сдавали на линолеум".

Другая собеседница и вовсе упомянула горшки для цветов и – внимание – "чехлы для парт". Поискав так и эдак, мы предположили, что речь о накидках на ученические стулья.

"В Карасайском районе (Алматинская область. – Прим. ред.), по-моему, во всех школах собирают на бытовую химию, хозтовары, салфетки, туалетную бумагу, тюль, шторы, листы А4… Классный руководитель передает в родительский комитет, а он уже собирает добровольно-принудительно", – поделилась еще одна родительница.

Однако, по словам активистки Медины Майсар, с поборами в школах она очень давно не сталкивалась, к ней даже не поступали подобные жалобы:

"Единственное –в прошлом году у моей сестры в классе родители собирали деньги на еду для учителей во время выпускного экзамена, но это была их личная инициатива".

Вместе с тем, как в очередной раз подчеркнули в Комитете среднего образования Министерства просвещения, согласно статьям 54 и 55 Бюджетного кодекса РК начальное, основное среднее и общее среднее образование относится к расходам бюджетов областей, городов республиканского значения и столицы.

В соответствии со статьей 5 Закона "Об образовании" финансирование организаций образования относятся к компетенции местных исполнительных органов.

"В настоящее время государственные городские полнокомплектные общеобразовательные школы финансируются по принципу подушевого нормативного финансирования. Согласно статье 62 Закона, объем финансирования в этих школах определяется в соответствии с методикой подушевого нормативного финансирования и иными расходами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Полномасштабный переход государственных полнокомплектных сельских общеобразовательных школ на подушевое нормативное финансирование планируется с 1 сентября 2025 года. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Кодекса, функцию в сфере бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице осуществляет местный уполномоченный орган по государственному планированию. Согласно пункту 5 статьи 42 Кодекса, не допускается вмешательство центральных государственных органов в бюджетный процесс областей".

В официальном ответе комитета на запрос сказано, что родители по собственной инициативе и исключительно по желанию могут оказывать помощь учебному заведению в виде добровольных пожертвований. Но!

"Если родители инициируют сбор средств для оказания помощи организации образования, то этот вопрос должен осуществляться через попечительские советы, согласно Типовым правилам организации работы Попечительского совета, утвержденным приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355. Денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных взносов физических лиц. При этом попечительский совет должен отчитаться о том, куда были потрачены средства".

Далее следует напоминание – Уголовный кодекс предусматривает два вида преступлений, связанных со взяточничеством: получение взятки (ст. 366 УК) и дача взятки (ст. 367 УК). В случае выявления фактов взяточничества педагог или администрация организации образования могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.

Собирать средства с родителей, учителей, обучающихся строго запрещается. Данная норма прописана в Законе РК "Об образовании".