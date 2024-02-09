С вещами на выход: почему частные детские сады выселяют из зданий школ в Костанае

В Костанае разгорелся нешуточный скандал между родителями учеников и дошколят. Одни требуют, чтобы детские сады убрали из учебных заведений. Другие опасаются, что могут оказаться в буквальном смысле слова на улице в середине учебного года. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

"Тогда это было актуально"

Сначала в чатах и в соцсетях появились сообщения от недовольных родителей учеников, которые требовали от городского отдела образования убрать из помещений школ частные детские сады. Они мотивировали это тем, что в освободившихся помещениях можно сделать дополнительные кабинеты и уменьшить количество детей в классах, сделав, например, для восьмиклассников не три, а четыре класса. А через несколько дней в Сети появились видеообращения, адресованные акиму города и области, но уже от родителей дошкольников, которых попросили освободить помещения в детсадах. Всего таких садов 9, их посещают примерно 700 воспитанников.

Если вернуться на 11 лет назад, то в тот момент в областном центре ощущалась большая нехватка детских садов. Количество малышей, стоящих в очереди, росло, а новые дошкольные учреждения появлялись не так уж часто. Тогда для решения этого вопроса власти приняли решение открыть дошкольные учреждения по системе государственно-частного партнерства. И в 2013 году они появились в 15 школах Костаная. В результате очередь сразу уменьшилась на 1,5 тыс. детей. Первоначально с бизнесом заключили договоры на пять лет, а в 2018 году продлили еще на такой же срок.

"Тогда это было актуально: в Костанае была большая очередь в детские сады, бизнес пошел нам навстречу. Но за десять лет в областном центре появились как государственные, так и частные сады. И если очередников среди дошкольников стало гораздо меньше, то появилась очень серьезная проблема по дефициту ученических мест. Сегодня проектная мощность городских школ превышена. В некоторых классах учится до 40 детей", – отметила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На пять микрорайонов один детсад с казахским языком

Детский сад "Алдияр", расположенный в Северо-Западном микрорайоне Костаная рядом со школой №15, попал в список учреждений, которые должны освободить помещение. Эту школу с государственным языком обучения открыли 19 сентября 2015 года в торжественной обстановке с участием тогда еще акима области Архимеда Мухамбетова. В тот момент чиновники от образования сообщали, что она рассчитана на обучение более 500 детей.

С 21 сентября здесь приступили к занятиям 358 учеников, 53 воспитанника предшкольных классов и 50 малышей двух групп мини-центра. Надо сказать, что в новом микрорайоне была необходимость и в школе, и в дошкольном учреждении, поэтому в проект включили и детский сад, сразу решив две проблемы. Территорию детского сада отгородили от школы забором, создали все условия для прогулок малышей, но оба здания соединили с помощью отапливаемого коридора, чтобы из столовой школы перевозить еду для детей детсада. Казалось бы, все в порядке. Но в 2016 году здание детсада отдали в аренду частнику, с которым теперь хотят расторгнуть договор, но с этим категорически не согласны родители.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Директор школы Жумабике Мирамова на встрече с родителями пояснила, что ранее помещение арендовалось, но срок сдачи продлевать не будут из-за нехватки мест для учащихся.

"Сейчас у нас в школе есть один мини-центр с неполным днем, второй – с полным. Мы откроем еще два для ваших детей", – пообещала Жумабике Мирамова.

С таким решением родители малышей из детсада в корне не согласны.

"На пять микрорайонов у нас один специализированный детский сад на государственном языке. Мы сами – родители совместно с учредителем – наполняли этот сад, дети адаптировались, привязались к любимым воспитателям. Мне другой сад не нужен. После нашего выселения здесь хотят открыть мини-центр, и все желающие будут получать места в нем через портал, конкуренция будет большая. Наших детей никто не оставляет, просят уйти вместе с учредителем. А куда? На улицу?" – отметила Бакытгуль Едресова.

У Бакытгуль Едресовой в "Алдияр" ходит уже третий ребенок, созданными ранее условиями и воспитателями она очень довольна.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Родители в один голос твердят, что они понимают тех, чьи дети посещают класс предшкольной подготовки и мини-центр в самой школе, что им хочется комфорта для своих детей, но им непонятно, почему должны страдать те, кто ходит в детсад. По словам родителей, школа №15 не переполнена, хотя и работает в две смены. В классах среднего звена по 19-22 учащихся, которых можно объединить, тем самым освободив кабинеты.

"Наш сад школьной площади не занимает. Это отдельно стоящее здание, которое было сделано специально для типового дошкольного учреждения. И как нам сообщили, школа не собирается открывать там учебные классы. Там откроют мини-центр для других детей, а наших просто выкинут", – добавила одна из мам Жума Иманова.

"Почему мы должны ютиться в маленьком помещении?"

У Анаргуль Шукуровой ребенок ходит в класс предшкольной подготовки, и она говорит, что по закону здание, которое занимает "Алдияр", принадлежит школе. В нем должны учиться дети мини–центров и предшколы, а не располагаться частный детский сад.

"Наши дети сидят в маленьком холодном кабинете, для предшколы не хватает мест, и они вынуждены находиться в здании школы, в котором должны учиться дети с 1 по 11 класс. Постоянного кабинета у наших детей нет. И наши дети, и воспитатель часто болеют. А дети, которые ходят в мини-центр, полгода ютились в помещениях, вообще не оборудованных для детей. Перед их приходом его обогревали ветродуями, там было холодно", – подчеркнула мама школьника.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Чтобы понять, есть ли действительно проблемы с местами в школе, корреспондент Zakon.kz зашел на портал sakura–kst–goo.e–orda.kz, где можно посмотреть информацию о любой из школ. И тут вскрылась любопытная информация. По данным портала, всего в СШ №15 обучается 618 человек, при этом имеется 160 свободных мест. О переполненности классов говорить тоже не приходится: в четырех вторых классах всего 20 учеников, в трех шестых – всего пять. Только в двух 10 классах учится 28 и 31 ребенок и в двух первых – 25 и 27. В остальных наполняемость варьируется от 2 до 12 человек.

"Предупреждали заранее"

В отделе образования Костаная по поводу ситуации с частными садами, расположенными в 9 школах города, утверждают, что договоры государственно-частного партнерства на аренду помещений были заключены между Управлением образования и частными партнерами в 2018 году. Срок аренды помещений по договору был 5 лет, и в феврале 2024 года он истекает.

"Учитывая спрос на ученические места, Управление образования и отдел образования, начиная с 2020 года, неоднократно письменно извещали учредителей об истечении сроков аренды и уведомляли о том, что необходимо до указанной в договоре даты окончания аренды решить вопрос с помещениями для дальнейшего размещения детей", – пояснили в отделе образования Костаная.

В ведомстве утверждают, что только один учредитель с 2019 года постепенно выводил свои сады из трех школ и сегодня полностью их вывел. Другие учредители ("Үндестік" и "Ofsted") до сегодняшнего дня никаких мер не предприняли. При встрече с родителями специалисты отдела выяснили, что учредители не оповестили их об окончании срока аренды. Хотя и Управление образования, и отдел образования письменно извещали их о том, что при невозможности размещения детей (нет здания, помещения) они должны об этом заранее предупредить всех родителей, поскольку именно учредители несут ответственность за создание условий для размещения воспитанников и решают вопрос о смене здания для своего бизнеса.

Как добавили в отделе, по данным системы "Индиго", в разных районах города имеется более 480 свободных мест для зачисления детей в группы с казахским и русским языком обучения.

Мнение бизнеса: "вывод напрашивается сам"

Сложившуюся ситуацию корреспонденту Zakon.kz прокомментировала и учредитель частного учреждения "Үндестік" Салтанат Исмагулова.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"К примеру, в 2016 году мы открыли детский сад "Ясмин" в здании профессионально-технического колледжа по улице Бородина, 138/1. Через три года там сделали школу, и тогда меня попросили освободить данное помещение. Детский сад я перевезла в другое место, и практически все дети и коллектив ушли с нами. А в помещении, где располагался "Ясмин", открыли мини-центр с полным днем пребывания. Вывод, как видите, напрашивается сам", – рассказала Салтанат Исмагулова.

В то же время она подтверждает, что с лета 2019 года ее просят освободить помещение детского сада "Алдияр", расположенного рядом с 15 школой. С того момента идет активная переписка между ней, Управлением образования и отделом образования. Все это время она искала здание, куда можно было переместить детский сад. Просмотрела все близлежащие большие коттеджи, но не нашла ни одного подходящего помещения для размещения 100 детей.

"Здание, где располагается "Алдияр", изначально строилось как типовой детский сад. С нами заключили договор аренды практически сразу после сдачи объекта в декабре 2015 года. В феврале 2019 года был подписан новый документ еще на пять лет. Ежемесячно мы оплачиваем арендную плату, коммунальные услуги по отдельным счетчикам. Само здание находится на балансе отдела образования. Сегодня в детском саду 100 детей и 20 сотрудников. Хотя это и отдельное здание, но непродление аренды нам объясняют нехваткой мест для учеников школы. Но ведь организовать там учебные классы невозможно", – добавила Исмагулова.

После того, как страсти накалились до предела, вчера, 8 февраля, учредителя пригласили в Управление образования. И продлили срок договора аренды до 10 июня 2024 года. По сути, дали бизнесу отсрочку. Однако если не удалось найти подходящее помещение за несколько лет, то вряд ли удастся это сделать за несколько месяцев. А потому по-прежнему остается открытым вопрос: куда идти 250 детям и 50 сотрудникам?