От винта: как десятилетний карагандинец удостоился необычного звания на гонках дронов

Необычное звание носит 10-летний житель Караганды Тимофей Муравьев. Этим летом мальчик выиграл Aspan Fest 2023, который проходил в Уральске, и стал пилотом дрона № 1 в Казахстане. Несмотря на юный возраст, мальчик считается одним из лучших операторов дронов как в Казахстане, так и в СНГ.

Корреспондент Zakon.kz побывал на тренировке Тимофея в степи. Отец талантливого мальчика рассказал, как все начиналось.

Увлечением беспилотными летательными аппаратами Тимофей "заразился" от отца. Сергей Муравьев профессионально занимается видеосъемкой с дронов. Его красивые видео с масштабных праздников и красочных салютов видел в сети едва ли не каждый карагандинец. Заинтересованный работой отца, мальчик попросил дать ему попробовать порулить дроном. Каково же было удивление Сергея, когда шестилетний ребенок с первого раза легко и просто обставил взрослых в управлении дроном. Тогда карагандинец решил, что большие способности к пилотированию у ребенка нужно развивать. И не зря. Мальчик не единожды оставил позади себя взрослых рейсеров на различных спортивных соревнованиях.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

"Я с детства любил все, что летает, все, что находится в воздухе. Помню, как мы с друзьями запускали парашюты с солдатиками. Изготавливали из полиэтиленового пакета парашют, скидывали с балкона вместе с игрушкой, и он парил. Потом, в начале 2000-х, будучи уже взрослым, я увидел детский вертолет на пульте управления. Я его купил. Позже я увидел репортаж по телевизору. Мужчина из Астаны начал самостоятельно собирать дроны, чтобы следить за скотом. Это был 2012 год. Я тогда подумал, что этот мужчина, конечно, голова! Такое сделать, да чтобы оно еще и летало. Для того времени – это действительно было ноу-хау". Сергей Муравьев

Когда в 2015 появились первые дроны, Сергей купил такой беспилотник и начал снимать видео с его помощью. В 2019 году его друзья подсказали, что появились еще более новые дроны и у них вид "от первого лица" – человек надевает очки и как будто сам летит.

"Это более живые полеты, чем на предыдущих. Мы с друзьями стали летать на скорость на симуляторе. Тимофею тогда было 6 лет. Он тоже захотел попробовать, и я разрешил. Но я тогда подумал, что ребенок вряд ли сможет. Потому что я еле-еле попадаю. Но в итоге он сел и сделал лучшее время, чем у нас, у взрослых. "Да быть такого не может!" – подумал я тогда, поэтому попросил показать мне, как он это делает. Он полетел и опять показал лучшее время", – рассказал Сергей.

С тех пор начался общий путь отца и сына в дрон-рейсинге.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

Что из себя представляет дрон-рейсинг?

По своей сути дрон-рейсинг – это гонки. Только пилоты остаются на земле и с помощью специальных очков управляют дроном. Организаторы соревнований обустраивают специальную трассу. Это могут быть различной величины геометрические фигуры, ворота, обручи, воронки, колодцы, которые нужно проходить сверху вниз и другое. Гоночная трасса чаще всего красиво подсвечена. Ее на скорости должен пройти оператор дрона.

Скорость движения небольшого дрона достигает 200 километров в час. Когда дроном управляет профессиональный спортсмен, коптер в движении больше похож на большого шмеля, и за его передвижением сложно уследить. Для этого рейсеры используют специальные очки. Внешне они очень напоминают очки виртуальной реальности. На самом деле очки показывают пространство вокруг дрона.

Корреспондент Zakon.kz примерила профессиональные очки. Эффект такой, как будто ты сам летишь. Стоит отметить, что воспринимать реальность таким способом совсем не просто, не говоря уже об управлении летательным аппаратом.

Сами дроны бывают различного производства и моделей. Но профессионалы предпочитают собирать рейсинговые коптеры по частям, чтобы улучшить их характеристики. Собирая свои дроны, Тимофей и Сергей Муравьевы ориентируются на одного из самых известных в мире дрон-рейсеров Мин Чан Кима. Считается, что он самый быстрый пилот в мире.

"Есть готовые модели от известных фирм. Но спортсмены чаще всего собирают дроны по частям. Допустим, вышли моторчики помощнее, топовые гонщики ставят их. Либо появились какие-то новые пропеллеры. Каждый сам собирает свою гоночную машину. Все элементы спаиваются вместе. "Мозги" (полетный контроллер и плата) производят около 70 известных фирм. Кому-то из спортсменов нравится такая фирма, другим - другая. Есть такой южнокорейский пилот Мин Чан Ким. У него есть Youtube-канал. Мы изучаем его видео, на чем он летает, на чем занимается. Сначала мы с Тимофеем летали на том, что было, а потом стали стараться использовать комплектующие, которые использует Мин Чан Ким", – рассказывает Сергей Муравьев.

Пилот № 1

За 4 года, что отец и сын этим занимаются, Тимофей поучаствовал в различных соревнованиях и фестивалях. В 2021 году состоялись самые первые. В Алматинской области прошли республиканские соревнования по дрон-рейсингу "JETISY Эрон Дрон". Там Тимофей соперничал с более старшими казахстанскими рейсерами. Тогда юный восьмилетний новичок занял второе место. В этом году Тимофей принял участие уже в фестивале Aspan Fest 2023, который проходил в Уральске в конце июня.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

"Aspan Fest 2023 – это международный фестиваль. Помимо казахстанских спортсменов, на него приезжали россияне, был топовый пилот из Беларуси Микола Якубовский. Всего 20 рейсеров. Тима дошел в итоге до финала. Его время и время белорусского спортсмена совпали – минута 19 секунд. Победителем бы стал самый быстрый пилот. Назначили суперфинал. Тимофей с ним погонял и все-таки обошел его", – рассказывает отец гонщика.

Так 10-летний Тимофей Муравьев получил почетное звание – пилот дрона № 1 в Казахстане. Также в копилке Тимофея участие в еще двух фестивалях за это лето – в международных гонках в Иннополисе (новый город РФ, входит в агломерацию Казани. – Прим. Zakon.kz) и на Rostec Drone Festival в Москве.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

"Иннополис – это инновационный городок в Казани. Туда мы поехали от казахстанской федерации "Aspan Drone". Там принимали участие 44 спортсмена. Тимофей занял 4 место. Первые 3 места разыграли топовые пилоты из СНГ. У сына хороший потенциал, уже догоняет взрослых. А в конце августа Тимофей принял участие в Rostec Drone фестивале. Это масштабный фестиваль. По счету уже шестой. Тут успели побывать лучшие спортсмены из России, Великобритании, Германии, Франции, США, Южной Кореи, Латвии, Испании, Беларуси, Польши, Китая, Израиля и других стран. Мы первые пилоты из Казахстана, кто посетил это грандиозное событие", – говорит Сергей.

Планы на будущее

Быть пилотом дрона – очень дорогое удовольствие. Чтобы подготовить спортсмена на соревнования, нужно не меньше миллиона тенге. Расходов всегда много. Только комплектующие встают "в копеечку", особенно если учесть, что заказывать их приходится из других стран. А тут еще и перелеты. Чаще всего Муравьевы ищут для своих соревнований спонсоров.

"Один дрон стоит около 150 тысяч тенге. На соревнования нужно взять как минимум три штуки. Очки стоят 250 тысяч тенге. Пульт управления самый дешевый от 100 тысяч тенге. Плюс с собой всегда нужно иметь запасные части, тысяч на 200 примерно. Везем с собой много пропеллеров. Потому что ты летаешь, задеваешь какие-то объекты на трассе и приходится менять комплект на новый", – рассказывает Сергей.

Помимо этого, на соревнованиях Тимофея всегда сопровождает отец. Ему приходится вписывать спортивные чемпионаты сына в свой рабочий график. Тимофей пусть и талантливый спортсмен, но пока еще несовершеннолетний. К тому же Сергей Муравьев занимается сборкой аппаратов. Паяльником Тимофей пока еще не владеет. Если вдруг дрон сломался на трассе, отец исправляет ситуацию.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

Чтобы всегда оставаться в строю, Тимофею необходимы постоянные тренировки. С этим тоже есть проблема. В теплое время года отец и сын занимаются в степи на окраине Караганды. Зимой тренироваться на улице невозможно. Во-первых, сильные ветры, во-вторых, мороз и сырость, которые плохо сказываются на технике.

На последней тренировке моросил небольшой дождь, и из строя вышел один из дронов Тимофея и запасные очки. Сергей Муравьев собирается обратиться за помощью в акимат. Надеется, что в зимнее время Тимофею разрешат тренироваться в спортзале.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

Сейчас отец и сын не сдают темп, чтобы не терять сноровку. В планах участвовать в соревнованиях и в следующем году. Ну, а позже, став взрослым, Тимофей хотел бы стать пилотом самолета.

"Мне просто нравится небо. Оно такое завлекающее. Стать хорошим пилотом дрона мне помогают регулярные тренировки и стабильность. Желательно тренироваться каждый день. Но сейчас началась школа, и тренироваться получается 1-2 раза в неделю. Было дело, я задумывался о том, чтобы стать пилотом самолета или истребителя. Но это когда вырасту", – скромно говорит мальчик.

Фото: из личного архива Тимофея Муравьева

Сергей Муравьев считает, что навыки рейсера вполне могут пригодиться сыну в профессии пилота как в гражданской авиации, так и в военной. Особенно если учесть, что очень многие профессиональные спортсмены совмещают чемпионаты по дрон-рейсингу и реальную учебу в авиационных училищах.

Отметим, что это интересное увлечение совсем недавно переросло в серьезный вид спорта. Соревнования и различные дронфесты проходят по всему миру. Самый масштабный с огромным призовым фондом в 1 миллиард долларов прошел в Дубае в 2016 году.