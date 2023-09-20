Визит в Нью-Йорк: на что хотел обратить внимание Токаев, выступая с главной международной трибуны ООН

Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США подошел к концу. В последний день своей поездки глава государства принял участие в Саммите "Центральная Азия – США" и выступил с главной международной трибуны на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Корреспондент Zakon.kz рассказывает об итогах поездки Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк.

Безусловно, ключевым событием, за которым следили не только в столицах стран Центральной Азии, но и в Вашингтоне, Пекине и Москве, стала встреча президентов на саммите в формате "C5+1". Стоит отметить, что это первый в истории президентский саммит, в котором приняли участие лидеры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и США.

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Во время встречи главы шести стран обсуждали перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Фото: akorda.kz

По мнению политолога Уразгали Сельтеева, результаты этой важнейшей встречи уже можно будет увидеть в ближайших инвестиционных, инфраструктурных, технологических и логистических проектах Казахстана.



"Масштабное экономическое сотрудничество с США – это тот самый недостающий пазл в прикладной многовекторной политике Казахстана. И теперь данное направление должно получить содержательное наполнение", – написал в своем Telegram-канале Уразгали Сельтеев.

Фото: akorda.kz

Однако не менее важным событием можно назвать выступление президента на дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая с международной трибуны, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание не только на проблемах Центрально-Азиатского региона, но и глобальных вопросах всего мирового сообщества. А это угрозы применения ядерного оружия, биологические риски, голод и изменение климата.



"Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию", – сказал президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. И конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем.

Политический аналитик Дулатбек Кыдырбекулы считает, что президент озвучил наиболее актуальные вопросы, которые все страны как в рамках ООН, так и в своем национальном масштабе должны начать решать.

"Президент заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. И видит в этом мировое предназначение, потому что наша страна находится в центре евразийского континента – это своего рода точка пересечения запада и востока, севера и юга. Я считаю, что это даст нам большие дивиденды и моральные, и экономические", – отметил Дулатбек Кыдырбекулы.

Он подчеркнул, что у Казахстана действительно есть все предпосылки и возможности стать региональным продовольственным центром. Учитывая, что через территорию страны проходят транспортные коридоры, связывающие Китай и Европу, Россию и страны ЦА.

Фото: akorda.kz

Дулатбек Кыдырбекулы также обратил внимание на предложение президента реформировать Совет Безопасности, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности.



"Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в Центрально-Азиатском регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте.

"Мир уже признал ведущие политические позиции Казахстана, поскольку в свое время мы были признаны региональной державой в Центральной Евразии, как бы негласно великие державы не стремились принизить наш статус. И то, что президент США Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии в Нью-Йорк, уже признание роли региона в глобальном процессе", – прокомментировал политический обозреватель Дулатбек Кыдырбекулы.

Фото: akorda.kz

Значительное внимание в выступлении президента также было уделено проблеме изменения климата.



"…Мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как: меры по борьбе с изменением климата, включая инвестиции в создание "зеленых" рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

После обязательной программы глава государства перешел на региональные проблемы. Он подчеркнул, что в Центральной Азии не хватает воды, что создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. В связи с этим президент призвал объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата.

"В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете. Сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны. Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества", – сказал он.

Политолог Уразгали Сельтеев подчеркнул, что впервые на таком уровне был поднят тревожный дискурс о судьбе Каспия.

"Долгое время мир рассматривал регион только как "второй Персидский залив", кладезь бесконечной нефти. Но пришла пора понять, что потенциальная каспийская катастрофа способна перебить все другие экологические вопросы на континенте. Здесь же, конечно, важны проблемы трансграничных рек и сокращения водных ресурсов", – считает Уразгали Сельтеев.

Фото: akorda.kz

Политический обозреватель Дулатбек Кыдырбекулы дополнил, что потеря Аральского моря стоила глобальных климатических проблем и то же самое может случиться с Каспийским морем.



"Каспийское море тоже мелеет. И это проблема не только прикаспийских стран, но и всего мирового сообщества, потому что нарушение водного баланса Каспия может вызвать глобальную катастрофу", – заявил Дулат Кыдырбекулы.

Фото: akorda.kz

Подытоживая визит президента в Нью-Йорк, он отметил, что Касым-Жомарту Токаеву удалось добиться нового этапа в экономическом сотрудничестве с США.



"Мы с США имеем 30-летние взаимоотношения. Я считаю, что здесь открылась новая страница в связи с тем, что изменились геополитические условия. Думаю, что наш президент добился нового этапа экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, в частности, в освоении новых природных ресурсов, полезных ископаемых, также в банковском сотрудничестве и в оказании помощи в развитии обрабатывающей промышленности", – заключил политический обозреватель Дулатбек Кыдырбекулы

Президент Казахстана находился в Нью-Йорке с 17 сентября. Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН встречался с представителями крупных международных бизнес-компаний. Были и двусторонние переговоры с президентами ряда государств, в том числе Венгрии, Ирана, Финляндии, Эстонии, Кении и Румынии.