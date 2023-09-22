Энергия будущего, почему Улкен и стоимость: ученые ответили на важные вопросы о строительстве АЭС в Казахстане

В Казахстане не утихают жаркие споры о строительстве атомной электростанции. Казалось бы, как крупнейшему производителю урана в мире нам нужно иметь собственную атомную генерацию. С другой стороны, многие граждане и некоторые специалисты выражают опасения относительно безопасности.

Казахстанские эксперты на площадке TALAP.Talks ответили на самые важные вопросы о строительстве АЭС, интересующие многих жителей страны.

1 сентября в своем Послании президент сказал, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить на общенациональном референдуме. Дата его проведения пока неизвестна, но в Центризбиркоме заявили, что к референдуму готовы.

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В качестве потенциального места, где могла бы расположиться атомная станция, выбрали поселок Улкен в Алматинской области. Однако кто будет заниматься ее строительством, все еще неизвестно.

Тем временем споры не утихают, и если большинство жителей поселка "за", то некоторые специалисты и экоактивисты видят в этом опасность.

Есть ли риски второго Чернобыля?

На вопрос о том, не произойдет ли в стране второй Чернобыль после строительства АЭС, генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев заявил, что Казахстан выбрал самый безопасный вид ядерного реактора – водо-водяной.

"Первая атомная станция с водо-водяным реактором была построена в США в 1957 году, а в СССР – в 1964 году. И за эти 66 лет не было ни одного эксцесса с этим видом реактора", – отметил Саябек Сахиев.

По его словам, на Чернобыльской АЭС был реактор РБМК, работающий по одноконтурной схеме.

"Водо-водяной реактор работает по двухконтурной схеме, первый – нагревает, а второй – крутит генератор. Это намного безопаснее", – сказал генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев.

Он также добавил, что казахстанские специалисты не понаслышке знают, как работает водо-водяной реактор, поскольку такой же исследовательский прототип есть в Институте ядерной физики.

Почему выбрали поселок Улкен?

Исполнительный директор НТЦ "Безопасность ядерных технологий" Ирина Тажибаева рассказала, что атомная станция является базовым источником энергии, который Казахстану как раз-таки необходим.

"Выбор пал на поселок Улкен не потому, что это придумали атомщики или ядерщики. Дело в том, что это пожелания и требования энергетиков. Именно энергетики должны сказать, какие блоки нужно поставить, в каком месте, потому что там должны быть распределенные сети, подстанции, которые дадут возможность правильно эксплуатировать АЭС", – заявила она.

Эксперт напомнила, что изначально рассматривались две площадки – город Курчатов и район озера Балхаш – поселок Улкен. Но так как дефицит электроэнергии в основном наблюдается на юге, выбрали второй вариант.

"Возвращаясь к Посланию, президент сказал, что к 2035 году дефицит электроэнергии составит 14 ГВт. Невозможно эти 14 ГВт обеспечить только возобновляемыми источниками энергии. Обязательно нужны базовые источники электроэнергии – это ТЭЦ, АЭС, газовые станции", – пояснила Ирина Тажибаева.

По ее словам, солнечные и ветровые электростанции напрямую зависят от погодных условий. Если есть ветер, то генераторы работают, то же самое и с солнцем. Кроме того, такие станции должны иметь накопительные емкости.

"АЭС, ТЭЦ и ГРЭС работают всегда, в любое время суток. Это и есть базовая генерация, которая может обеспечить энергией в любое время", – подчеркнула она.

Хватит ли ресурсов озера Балхаш?

Как объяснила Ирина Тажибаева, АЭС может работать как с помощью природных водоемов, так и при использовании сухих градирней. Однако во втором варианте это обойдется в разы дороже.

"Примерно до 1% воды будет забираться из озера Балхаш. Если будут использоваться сухие градирни, то можно обойтись без природного водоема. Такое возможно, не все АЭС располагаются у озер", – рассказала эксперт.

Но проблема в том, что сам Балхаш и без АЭС находится в критическом состоянии.

"Балхаш мелеет сам по себе. Варварски относятся к этому озеру, я имею в виду проблемы рыболовства. Но это не их вина, это беда, потому что людям там на самом деле не очень живется. А если там построят АЭС, начнут развивать инфраструктуру, появятся рабочие места", – заявила Ирина Тажибаева.

Во сколько может обойтись строительство АЭС?

Исполнительный директор НТЦ "Безопасность ядерных технологий" Ирина Тажибаева отметила, что стоимость двухблочной станции ориентировочно, в зависимости от вендера, варьируется от 12 млрд до 14 млрд долларов.

По ее словам, общепринятые капитальные затраты по строительству АЭС – 5,5 тыс. долларов на 1 КВт мощности. Все зависит от того, каким будет межправительственное соглашение, кого выберут в качестве вендора.

Какие плюсы?

Генеральный директор РГП "Институт ядерной физики" Саябек Сахиев напомнил о поручении президента, озвученном в Послании.

Цитата: "Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела".



По его мнению, обогащение урана как раз то звено цикла, которого не хватает Казахстану.

"Перерабатывать уран умеют только французы и россияне. Это амбициозная задача и, если мы за нее возьмемся, то мы потенциально можем стать третьей страной в мире, а это рынок на сотни миллиардов долларов. То есть строительство АЭС дает большой толчок. Обогащение очень большой рынок. Учитывая политическую турбулентность, у нас будет очень много клиентов по всему миру", – заключил он.

Некоторые эксперты все же считают, что строительство атомных станций в Центральной Азии является рискованным проектом с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Кроме того, активисты, экологи и ряд экспертов в сфере энергетики не считают строительство АЭС безопасным и коммерчески выгодным.

Еще одна из причин такой реакции – страхи, связанные с авариями на Чернобыльской АЭС и реакторе АЭС "Фукусима-1", а также память о ядерных испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне.