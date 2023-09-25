Тебя посадят, а ты не сори: как научить алматинцев чистоте и какие штрафы подействуют

Алматинцы все чаще стали сталкиваться с засоренными улицами. И такое происходит не потому, что коммунальные службы не убирают, а прежде всего из-за свинского отношения самих жителей. Корреспондент Zakon.kz пытался понять, почему люди загрязняют окружающую среду.

Буквально вчера, 24 сентября, в День труда, акимат Алматы на своей официальной странице в Instagram выложил трогательное видео о том, в каких сложных условиях приходится работать дворникам.

В ролике 56-летняя сотрудница "Алматы тазалык" Айгуль Мухамедиева рассказала, что вот уже 15 лет заботится о чистоте в городе. Она признается, что работа тяжелая. Мести приходится не только улицы, а также бордюры и арыки. Несмотря на то, что дворники круглосуточно следят за чистотой, все равно вокруг очень много грязи и мусора.

"Есть люди, которые мимо урны кидают. Вроде бы, урна пустая, нет, они кинут мимо, не поднимут, идут дальше. Летом очень много баклажек, оберток от мороженого, окурков. Зимой – снег, чистим бордюры, чтобы народу было приятно, что везде чисто". Работник "Алматы тазалык" Айгуль Мухамедиева

А уже сегодня, 25 сентября, алматинцы показали, как улица Шевченко после ярмарки на выходных превратилась в настоящую свалку.

"Люди, вы вообще понимаете, что это родная земля? Плевать на нее, мусорить и относиться так нельзя. Только можете всех вокруг винить, а все начинается с себя", – говорится в публикации.

Также недавно водитель автобуса заснял на видео наглого мужчину, выбрасывающего мешками отходы на дороге. В свое оправдание нарушитель сказал, что ему некуда девать мусор, и потребовал поставить контейнеры.

К сожалению, мусор – проблема не только Алматы. Жители Талгарского района пожаловались на вонь от отходов яиц, которые коробками выбрасывают прямо возле речки.

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Комментаторы под видео пишут:

"Люди, перестаньте себя вести по-свински".

"Неужели вы и дома такие? Зачем загрязнять родной город. Можно ведь выбросить мусор в контейнеры".

"Мне кажется, нужно строже штрафовать нарушителей, тогда будут вести себя подобающе".

Психолог Артур Жумашев объяснил, почему люди мусорят, и назвал основные причины.

"Австралийский психолог Роб Кернау, исследовавший более четверти века поведение людей в области экологии, отметил пять факторов, из-за чего человек загрязняет природу: отношение к месту проживания; личная ответственность; понимание, за что вас наказывают или хвалят; индивидуальные факторы и случайности. Выделяется еще такой феномен, как "мусорная слепота". Житель просто не замечает мусор. Это поведение также наследуется. Например, раньше люди, живущие на земле, выносили мусор за изгородь, оставляя на никому не принадлежащей территории. Нынешние горожане часто не воспринимают общедомовую территорию как свою. Отсюда мы и встречаем пакеты около квартиры на общей площадке. Также наше поведение продиктовано тем воспитанием, что нам дали. Если ребенок видел, как его родители обходились с отходами жизнедеятельности, то он будет их копировать, если не осознает, какой вред причиняет окружающим", – пояснил Артур Жумашев.

Психолог считает, что человек может переучиться и избавиться от привычки мусорить, если в обществе будут работать законы.

"В КоАП РК есть статья об ответственности граждан за загрязнение мест общего пользования, однако не все к ней обращаются. Соседи могут друг другу делать замечания, а если они остаются без ответа, то обращаться в уполномоченные органы. Но здесь почему-то стыд берет верх. Это уже другая тема. Никто не говорит, что нужно писать доносы, но если мы не научимся пользоваться существующими правилами, то порядка во всех смыслах не достичь". Психолог Артур Жумашев

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Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Диас Дуанбеков рассказал, что "грязнуль" штрафуют по двум статьям в размере пяти МРП (15 315 тенге): за загрязнение мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП РК) и за нарушение правил благоустройства города (ст. 505 КоАП РК).

Тот же грубиян, проигнорировавший замечания водителя автобуса, был найден и наказан. В целом, в городе в этом году выявлено свыше пяти тысяч правонарушений, связанных с загрязнением мест общественного пользования. Сумма штрафа составила более 91 миллиона тенге.

Между тем общественники Алматы предлагают повысить в несколько раз суммы штрафов и даже внедрить наказание в виде ареста. Правда, активисты не называют сроки задержания, но уверены, что все эти методы будут действенны. И гости, и сами горожане после таких правил станут меньше мусорить и начнут уважать труд коммунальщиков. А главное, город станет намного чище.

К слову, в Европе за оставленный или выброшенный на улице мусор можно недосчитаться в своем кошельке несколько сотен евро. В Австрии оставленная на улице пустая жестяная банка из-под газировки или брошенный под ноги окурок обернется штрафом в 90 евро (45 630 тенге), в Ирландии штраф гораздо выше и сейчас составляет 5000 евро ( 2 535 000 тенге) или год тюрьмы.

Фото: pixabay

Фото: pixabay

А вот в стране коал и кенгуру за несанкционированную свалку, а также за деятельность в области сбора, накопления, транспортировки и размещения отходов, противоречащую законодательству, штраф для физлица составляет 7500, для организации — 15 000 долларов. А если вы "намусорите" в Австралии в особо крупных размерах, да еще будете это делать длительное время, то штрафы могут достигать и все 250 000 для физлица и 1 000 000 для юрлица.

Фото: pixabay

Сингапур — пожалуй, наиболее наглядный пример того, как штрафы за выброс мусора в неположенном месте кардинально меняют менталитет граждан. Здесь запрещено на улице кормить голубей, плевать, жевать жвачку и перекусывать. За каждое из перечисленных действий полагается серьезный штраф до 1000 сингапурских долларов, или 346 тысяч тенге.