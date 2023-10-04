Захват заложников, грабежи и убийства: как раньше раскрывали преступления без интернета и мобильных телефонов

Майор полиции Мурат Досмагамбетов из Кызылорды до сих пор считается легендой уголовного розыска, хотя он давно в отставке. О его делах вспоминают и бывалые полицейские, и когда речь заходит о том, как раньше работали оперативники, с гордостью рассказывают о нем.

Биографию знаменитого в Кызылорде офицера в преддверии профессионального праздника – Дня работников уголовного розыска, который отмечается в Казахстане 5 октября, узнал корреспондент Zakon.kz.



Горожане, которых он когда-то спас от преступников, случайно встречая в городе майора, узнают, подходят и благодарят. Иногда подходят и бывшие преступники, за которыми он в свое время гонялся. И тоже благодарят за то, что работа майора помогла им остепениться и найти себя в жизни. Иначе бы их судьба могла быть еще хуже. Несколько лет назад известный в Казахстане полковник Молдаш Богенбай написал о нем книгу, которую так и назвал "Опер от Бога".

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В уголовный розыск Мурат Досмагамбетов пришел в 1986 году после окончания Алма-Атинской среднеспециальной школы МВД СССР. За успехи в учебе он получил красный диплом. До этого времени отслужил в рядах Советской Армии, в пограничных войсках КГБ СССР, два года был постовым милиционером в Кзыл-Орде. Были в его биографии и служба в Алма-Атинском уголовном розыске, и годы работы в родной Кызылорде.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как вспоминает майор, тогда это был спокойный город, где совершались в основном мелкие преступления – кражи голубей, скота, велосипедов, норковых шапок, но случались и поножовщина, и стрельба. Почти 70% преступлений было из разряда "хулиганство".



В маленьком городе у оперативников не было служебных авто, разве что один желтый "Москвич - 412", который чаще был на ремонте, чем на ходу. Оперативникам приходилось гоняться за преступниками на такси, а задержанных в наручниках они могли везти в отдел на городских автобусах.

По его словам, бывали случаи, когда приходилось идти с задержанным через весь город, вести его пешком и по дороге слушать рассказы о трудной доле и просьбы понять и отпустить.

Но главное в их работе, как считает майор, было умение разговорить людей и получить благодаря этому нужную информацию, уметь анализировать, быть в хорошей физической форме. Для этого оперативники и спортом занимались, и проводили разные занятия. Ведь Кызылорда хоть и небольшой спокойный город, все же здесь происходили и такие происшествия, которые запоминались надолго. К примеру, в начале 2000-х годов здесь захватили женщину в заложники.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"В районе ЗАГСа мужчина захватил в заложники женщину и угрожал убить, нацелив на нее охотничье ружье. Когда поступил вызов, на него выехали многие оперативники и другие милиционеры, ведь это было неслыханно – дерзкий для провинциального города случай. Мужчина оказался не пьяным, но разъяренным из-за того, что на предприятии, где он трудился, почти год не выдавали заработную плату. Чтобы обратить на себя внимание, он пошел на это преступление", – вспоминает Досмагамбетов.

В то время заместителем начальника ГОВД был полковник Нурмагамбет Базаров. Благодаря ему с преступником удалось договориться о том, чтобы он отпустил женщину, а в заложники взял милиционера. Его убедили, что выгоднее прятаться за спиной милиционера и добиться своих требований, чем держать женщину. Когда встал вопрос от о том, кем заменить заложницу, ни минуты не раздумывая, к преступнику пошел полковник Базаров.

"Мне было приказано влезть в квартиру через балкон и разоружить преступника. Так как квартира находилась на 4 этаже, я проник туда через крышу. На лоджии через окно увидел, что у входной двери сидит преступник, а дуло ружья направлено в горло полковника. Все-таки я смог обезвредить его сильным ударом в голову. Ружье выстрелило, к счастью, в полковника пуля не попала, а задела мою руку, но несильно", – рассказывает майор в отставке.

Мурат Досмагамбетов рассказал еще об одном случае, который произошел в Кызылорде. Возвращающихся с выпускного четырех выпускников – двоих парней и двух девушек – сбила машина. Парни выжили, а девушки погибли. Одна из них умерла на руках у Досмагамбетова. Когда он приехал на место происшествия, она была жива, он взял ее за руку, сказал "крепись, ты будешь жить". Но чуда не случилось. За тем, кто сбил выпускников, майор выехал в Алматы, но там его не было. Он нашел его в Кызылорде, и суд приговорил преступника к тюремному сроку.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Вспоминает он и такой случай. В первый день его работы в Алматы ему дали задание найти подозреваемого в убийстве. По поступившей ему оперативной информации, убийца скрывался в Турксибском районе. Туда Досмагамбетов отправился на троллейбусе. Задержать подозреваемого ему не составило труда. А назад он ехал с ним снова в троллейбусе. Надел на него наручники и повез так в общественном транспорте. Когда доставил в отделение, все удивились, что он поехал один, и еще на троллейбусе. Сказали, что это не Кызылорда, у столичных оперативников и машины есть, и 30 спецназовцев ждут приказа выехать на задержание, поэтому нет необходимости выезжать одному.



Запомнился нашему герою и еще один случай. Он тогда служил на тот момент в столице, в Алматы, в Государственном следственном комитете. На Зеленом рынке ограбили супругу одного из сенаторов РК, отобрали у нее 7 тысяч долларов. Это были невиданные по тем временам деньги. Тогда его начальником тоже был кызылординец – полковник Илларион Шегай.

"Он вызвал меня и приказал, что есть всего три дня на то, чтобы найти преступника. Ему был дан приказ свыше: дело уже было на особом контроле правительства РК. Чтобы найти и привезти преступника, мне дали помощников, машину и деньги на необходимые расходы. Кто ограбил жену важного чиновника, я уже знал, так как сразу после этого преступления мне пришла оперативная информация. Но грабитель – мастер спорта по боксу, был вооружен и, скорее всего, уже выехал на свою родину – в город Джамбул (старое название Тараза)", – продолжает собеседник.

Уже через полчаса после приказа Мурат Досмагамбетов и его помощники выехали из Алматы в Джамбул. Дома подозреваемого не оказалось. Они узнали, что тот недавно выехал в Бишкек. Связавшись с киргизскими коллегами, наши оперативники выехали в Бишкек. Те оказали им всестороннюю помощь и поддержку, выделили еще 10 спецназовцев. Наши оперативники нашли квартиру, где мог скрываться подозреваемый. Дежурили они около нее с полудня до глубокой ночи и дождались его прихода. Дверь в квартиру, куда пришел разыскиваемый, вместе с косяком вырвали кыргызстанские коллеги. Когда ее выбили, оперативники забежали внутрь и уложили всех находившихся там. Кроме подозреваемого боксера, были еще двое, числившиеся в розыске в Бишкеке. В этот же день Мурат Досмагамбетов выехал с задержанным в Алматы и доставил его как раз через три дня. Из семи тысяч долларов боксер успел потратить 400.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Майор Досмагамбетов – это опер от Бога! Я так и назвал свою книгу о нем. В ней рассказал многое из жизни оперативников. Хочется, чтобы таких патриотов было больше в нашем Казахстане, чтобы на них равнялись молодые офицеры", – говорит полковник Молдаш Богенбай.

Позднее Мурат Досмагамбетов перевелся на службу в Кызылорду. Здесь он в уголовном розыске проработал до 1999 года, потом вышел в отставку. Как он рассказывает, в то время он работал с настоящими профессионалами – подполковниками Нурбеком Нурпеисовым, Бахытом Анасбаевым, Тураром Тогизбаевым, Болатом Бисембаевым, Серикболом Тунгишбаевым, Кайратом Байкадамовым, Жунусом Омаровым, Бахытом Байменовым, Сериком Утепбергеновым, Сарсенбаем Байгазиновым, Куанышем Мухановым, майором Юрием Тё. У них была слаженная команда, все помогали друг другу, душой болели за дело. Не было никаких гаджетов, не везде даже были телефоны, а Motorola величиной с кирпич была только у одного сотрудника. И зарплаты были низкие – в 1999 году Досмагамбетов получал 7 тысяч тенге. Но было большое желание служить Родине, наводить порядок в родном городе и горячо любимой стране.